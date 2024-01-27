أسعار تذاكر حفل علي الحجار الغنائي ضمن مشروع "100 سنة غنا" بالأوبرا

يحيي النجم على الحجار أولى حفلات الغنائية ضمن مشروعه الغنائي الذي يحمل أسم “100 سنة غنا” وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في يوم 14 فبراير المقبل.

ويأتي حفل علي الحجار ضمن مشروع “100 سنة غنا” بالتزامن مع الاحتفال بيوم عيد الحب العالمي، ويتضمن برنامج الحفل تقديم أعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب وذلك بقيادة المايسترو هشام جبر ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وأعلن علي الحجار الأيام الماضية عن مشاركة الفنان الكبير محمد الحلو فى أولى حفلات مشروعه الغنائي "100 سنة غنا" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتاعي “فيس بوك".

وطرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر للجمهور مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 1700 جنيها مصريا.

الفئة الثانية بمبلغ 1500 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة بمبلغ 1000 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة بمبلغ 750 جنيها مصريا.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط وتعلميات لحضور حفل علي الحجار هي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة “جاكيت - كرافتة”.

ممنوع ارتداء الشورت.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ممنوع التصوير.

التفاصيل الكاملة لمشروع 100 سنة غنا للنجم علي الحجار

وأكد الحجار أنه يجهز لمشروع 100 سنة غنا، منذ عدة سنوات، لإحياء تراث كبار العمالقة بشكل مختلف، مشيرًا إلى أن المشروع لم يرتكز على صوته بمفرده، بل سيكون هناك تنسيق بين عدد كبير من نجوم الفن لتقديم حفلات وفقرات مختلفة خلال حفلات المشروع المختلفة، من أجل إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان حتى 100 عام تالية، وهى المدة الزمنية التي يتحدث عنها مشروع الحجار.