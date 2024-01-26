الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وئام مجدى لـ"الدستور": "حالة خاصة" حقق نجاحًا كبيرًا وسعيدة برد فعل الجمهور

وئام مجدي
وئام مجدي

أعربت الفنانة وئام مجدي عن سعادتها الشديدة بردود أفعال الجمهور القوية حول مسلسلحالة خاصة بشكل عام، وتفاعل الجمهور مع شخصيتها عبير في المسلسل والمعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية.

وقالت وئام مجدي لـ"الدستور" إن مسلسل حالة خاصة منذ أن عرض عليها المشاركة ضمن أبطاله جذبها منذ قراءة قصته للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها انجذبت للشخصية التي ستجسدها.

 التعاون مع غادة عادل أضاف لي الكثير

وأضافت أن النجمة غادة عادل التعاون معها شىء كبير، وأضاف لها الكثير خاصة أنها تقوم بنصائح للفنانين الشباب وكانت متعاونة معًا بشكل كبير، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر أن تجتمع مع غادة عادة وتجلس معها قبل التصوير، لأن شخصية عبير التي تقدمها هي الذراع اليمنى لها في الأحداث.

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء.

واستطاع مسلسل "حالة خاصة" تصدر المركز الأول لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة  WATCH IT وذلك منذ انطلاق عرضه، إذ تبقى له حلقتان فقط لينتهي عرض المسلسل بالكامل وذلك يوم الأربعاء المقبل.

أبطال وصناع مسلسل "حالة خاصة"

يذكر أن مسلسل "حالة خاصة" بطولة مجموعة من النجوم الكبار والشباب منهم كل من الفنان الشاب طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

الفنانة وئام مجدي وئام مجدي watch it الدستور غادة عادل

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