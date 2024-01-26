تامر عطا الله ينتهى من الموسيقى التصويرية لفيلم "درويلة"

انتهى الموزع الموسيقي تامر عطا الله توسي، عضو فرقة مسار إجباري، من وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "درويلة"، المقرر عرضه في السينمات مطلع فبراير.

وأعرب "عطا الله" في تصريحات له، عن تحمسه لأولى تجاربه في موسيقى التصوير السينمائية عبر فيلم درويلة، موضحا أنه استغرق في تحضير الموسيقى قرابة الشهر، واصفا الفيلم بتوليفة ممتعة بين الدراما والتشويق وخفة الدم.

ويجمع الفيلم في بطولته عددا من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل وأيتن عامر ومحمود عبد المغني ومحمد علي رزق ومسلم وحسني شتا، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي، ومن إخراج معوض إسماعيل.

وتدور أحداث فيلم "درويلة" في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد في تقديمه على الشاشة الفضية.

وفى السياق، طرح صناعه البوسترات الفردية الدعائية لأبطالها الرئيسيين متماشية مع نفس نهج نجوم هذا البوستر الرسمي آنذاك، وفي مقدمتهم: النجم عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، وأيتن عامر، ومحمد علي رزق، وحسني شتا، وإبرام سمير، ونهال نور، ومحمد علي ميزو، والكابتن إبراهيم صبحي.

يذكر أن الموزع الموسيقي تامر عطالله، الشهير بلقب "توسي"، عازف درامز وموزع موسيقي في فرقة مسار إجباري، وأحد مؤسسي الفرقة منذ عشرين سنة، ووضع لمسته في عالم الموسيقى التصويرية عبر مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" للنجوم زينة وفتحي عبد الوهاب ومحمد شاهين، بجانب العديد من الأعمال الغنائية مع النجمة أصالة ومسار إجباري.