نشاط مكثف.. خريطة حفلات وفعاليات الأوبرا بمختلف المحافظات خلال مايو (خاص)

تواصل دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، رحلتها التنويرية خلال شهر مايو المقبل، من خلال تقديم العديد من الحفلات والليالى الفنية والندوات الثقافية على مسارح الأوبرا بمختلف المحافظات.



فعاليات فنية وثقافية متنوعة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

قالت الدكتورة لمياء زايد، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن شهر مايو سيشهد نشاطًا إبداعيًا مكثفًا؛ حيث تستمر الفعاليات المتنوعة للموسم الفني 2023-2024 على كافة مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

الأوبرا تحتفل بأعياد الربيع والعمال

وأشارت "زايد"، إلى أنه على المسرح الكبير، تحتفل الأوبرا بعيد العمال الذى يحييه الواعدون من طلاب مركز تنمية المواهب الأربعاء الأول من مايو، إلى جانب احتفالية عيد الربيع التي تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبد السلام الخميس 2 مايو، كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة 4 ليالى لباليه "الجمال النائم" أيام الخميس والجمعة والاحد والاثنين 9، 10، 12،13 مايو.

ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني 3 عروض أيام السبت 11، 18،25 مايو، إضافة الى حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 24 مايو وأمسية موسيقية لعازفة البيانو مشيرة عيسي الجمعة 17 مايو، كما تقدم فرقة اوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة عرض أوبرا " كارمن " يومي الخميس والجمعة 30و31 مايو.

نشاط ابداعى مكثف للاوبرا فى شهر مايو

ولفتت إلى أن المسرح الصغير يستقبل كوكبة من العروض المتنوعة منها حفلات لموسيقي الحجرة لكل من شريف صلاح الدين الخميس 2مايو، دعاء صابر الاثنين 20 مايو، ريهام فايد الخميس 30 مايو ، سوزان صابر الجمعة 31، الى جانب ريسيتالات لكل من غادة شاكر " بيانو " الجمعة 3 مايو، ياسر الصيرفي وامير عوض " فيولينة وبيانو" الجمعة 10 مايو، حسام شحاته " فيولينة وهارب " الجمعة 17 مايو ، كريم جوهر "بيانو" الأحد 19 مايو، أماني غنيم " فلوت وتشيللو وهارب " الجمعة 24 مايو، وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة حفلًا لمدحت عبد السلام الخميس 9 مايو، وجولة مع الهارب "لمجموعات الاوبرا للموسيقي" مني واصف الخميس 16 مايو، ومجموعات شباب القاهرة لموسيقي الحجرة بقيادة عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان الاحد 26 مايو، وبمناسبة عيد الربيع يقدم عازف الترومبيت محمد حلمي حفل ديزني للأطفال الاثنين 6 مايو، واحتفال بعيد العمال الإثنين 13 مايو.

ندوات ثقافية وعروض نادي السينما

كما تتواصل فعاليات النشاط الفكرى والثقافى بندوة ثقافية يوم الاربعاء 8 مايو " اليوم العالمي لحرية الصحافة "وصالون ثقافي الاربعاء 22 مايو " الادب وقضايا المجتمع " وعرض لنادي السينما الاربعاء 29 مايو.

أنامل شرقية وأسبوع كوري على المكشوف بالأوبرا

واوضحت رئيسة الاوبرا ان المسرح المكشوف يستضيف حفلات لكل من فرقة الحرملك بقيادة مروة عمرو عبد المنعم الجمعة 10 مايو، عازفة الهارب منال محي الدين وفرقتها انامل شرقية الجمعة 31 مايو، هذا الى جانب الاسبوع الثقافي الكوري في الفترة من السبت 18 مايو حتي الجمعة 24 مايو.



أعمال بليغ حمدي على مسرح الجمهورية

وتابعت ان مسرح الجمهورية يقام عليه عدة عروض مميزة تشمل اوركسترا ايزيس بقيادة خالد صالح الخميس 2 مايو، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 10 مايو، حفلين لفرقة اوبرا القاهرة يضمان مختارات من الاعمال الغنائية الفرنسية والألمانية يومى الخميس والجمعة 16، 17 مايو، حفل من اعمال الموسيقار بليغ حمدي الاحد 26 مايو وحفل للفرقة القومية العربية للموسيقي الخميس 30 مايو.



كلثوميات وإنشاد ديني على مسرح معهد الموسيقى العربية

وواصلت رئيسة الأوبرا حديثها انه على مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدم فرقة الانشاد الديني حفلين يومى الجمعة 3 مايو و24 مايو، كما تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلين يومى الاحد 5 مايو و19 مايو، وتتواصل سلسلة كلثوميات مساء الجمعة 31 مايو، وتتواصل فعاليات النشاط الثقافى والفكرى من خلال 5 صالونات ثقافية تقام ايام الاربعاء الاول من مايو ، الثلاثاء 7 مايو، السبت 18 مايو، الثلاثاء21 مايو والخميس 30 مايو.



مواهب الأوبرا يحتفلون بعيد العمال على مسرح سيد درويش

وقالت إن مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " يستقبل مجموعة من السهرات المميزة، هي: احتفالية عيد الربيع للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى، السبت 4 مايو، فيما تقام احتفالية فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى الخميس 9 مايو، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الجمعة 31 مايو، كما يقدم طلاب مركز تنمية المواهب حفلين الاول بمناسبة عيد العمال السبت 4 مايو والثاني يحيه فصل الغناء الاوبرالي الجمعة 10 مايو ، الى جانب صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الإثنين 13 مايو" امكنة ملهمة"، امسية لنادي السينما الجمعة 24 مايو.



التراث العظيم على مسرح أوبرا دمنهور

ونوهت بأنن مسرح أوبرا دمنهور يقام عليه أمسية شعرية الإثنين 6 مايو بعنوان "قوتنا الناعمة تراث عظيم وتحديات"، حفل لطلاب مركز تنمية المواهب السبت 11 مايو، مجموعة موسيقي عربية الخميس 16 مايو، صالون نادي فنون الإوبرا الإثنين 27 مايو، ولقاء لنادي السينما الخميس 30 مايو.