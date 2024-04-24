مدحت صالح يُشيد بدور "المتحدة" في دعم الصناعة والحفاظ على الموروث الفني (خاص)

بصوته المبهج الذي يعبر عن حالة خاصة من الدفء العائلي، تألق النجم مدحت صالح في غناء تتر مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، الذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الدرامي الرمضاني، ويحمل اسم "أهلا يا عصابة" من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.

"الدستور" تواصل مع النجم مدحت صالح، الذي أعرب عن سعادته البالغة بتعاونه مع المخرج محمد سلامة، والفنان خالد النبوي، والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، للعام الثاني على التوالي بعد نجاحهم معا العام قبل الماضي فى مسلسل راجعين يا هوى.

مدحت صالح: أحرص على تقديم الأغنية التي تعيش مع الجمهور

وقال "صالح" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إنه رحب كثيرا بالفكرة ووافق على الفور عقب تواصل فريق العمل معه، مؤكدا أنه دائما يحرص على تقديم الأغنية التى تعيش مع الجمهور ويرددها ويكون لها مدلول ورؤية مختلفة وهو ما حدث فى أغنية "أهلا يا عصابة" التى تعبر عن حالة المسلسل بأكمله وتحمل الأب مسؤولية أبناؤه وكافة مشاكلهم وفى نفس الوقت لهم فى قلبه حب لا يوصف لذا أعجبت كثيرا بالكلمات التى قام بتأليفها الشاعر "عليم" وجاءت تعبر عن مضمون المسلسل، معربا عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح تتر المسلسل الذى حقق رواجًا واسعًا، مؤكدا أنه هو الهدف الأساسي من صناعة التترات بالنسبة له وهو أن يظل محفورا فى ذاكرة وأذهان الجمهور.

دعم الشركة المتحدة أصبح محط أنظار الجميع

أما عن كواليس التعاون مع شركة أروما والتحضيرات الخاصة، قال «صالح»: «تشرفت كثيرًا بتكرار التعاون مع المنتج تامر مرتضى، بعد تقديم حنيت للبيت من خلال مسلسل راجعين يا هوى والذي حقق نجاحا كبيرا، لذا أشعر بأريحية فى التعاون مع الجهة المنتجة وأيضا الشركة الأم وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأشيد دائما بمجهوداتهم سواء على مستوى الصناعة أو الحفاظ على الموروث الثقافي والفني والموسيقى باهتمامهم على مدار العام بتقديم أعمال درامية وفعاليات ثقافية وغنائية مختلفة من أجل الحفاظ على الموروث الفني والارتقاء بمستوى الذوق العام، والحمدلله أفخر دائما بالتعاون والمشاركة فى أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سواء من خلال الأعمال الدرامية على مدار العام، وكذلك تقديم حفلات مشروع الأساتذة الخاص بي ودعمهم الدائم والمستمر على كافة المستويات التى أصبحت محط أنظار الجميع.