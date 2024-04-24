الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مدحت صالح يُشيد بدور "المتحدة" في دعم الصناعة والحفاظ على الموروث الفني (خاص)

النجم مدحت صالح
النجم مدحت صالح

بصوته المبهج الذي يعبر عن حالة خاصة من الدفء العائلي، تألق النجم مدحت صالح في غناء تتر مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، الذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الدرامي الرمضاني، ويحمل اسم "أهلا يا عصابة" من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.

"الدستور" تواصل مع النجم مدحت صالح، الذي أعرب عن سعادته البالغة بتعاونه مع المخرج محمد سلامة، والفنان خالد النبوي، والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، للعام الثاني على التوالي بعد نجاحهم معا العام قبل الماضي فى مسلسل راجعين يا هوى.

مدحت صالح: أحرص على تقديم الأغنية التي تعيش مع الجمهور

وقال "صالح" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إنه رحب كثيرا بالفكرة ووافق على الفور عقب تواصل فريق العمل معه، مؤكدا أنه دائما يحرص على تقديم الأغنية التى تعيش مع الجمهور ويرددها ويكون لها مدلول ورؤية مختلفة وهو ما حدث فى أغنية "أهلا يا عصابة" التى تعبر عن حالة المسلسل بأكمله وتحمل الأب مسؤولية أبناؤه وكافة مشاكلهم وفى نفس الوقت لهم فى قلبه حب لا يوصف لذا أعجبت كثيرا بالكلمات التى قام بتأليفها الشاعر "عليم" وجاءت تعبر عن مضمون المسلسل، معربا عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح تتر المسلسل الذى حقق رواجًا واسعًا، مؤكدا أنه هو الهدف الأساسي من صناعة التترات بالنسبة له وهو أن يظل محفورا فى ذاكرة وأذهان الجمهور.

دعم الشركة المتحدة أصبح محط أنظار الجميع 

أما عن كواليس التعاون مع شركة أروما والتحضيرات الخاصة، قال «صالح»: «تشرفت كثيرًا بتكرار التعاون مع المنتج تامر مرتضى، بعد تقديم حنيت للبيت من خلال مسلسل راجعين يا هوى والذي حقق نجاحا كبيرا، لذا أشعر بأريحية فى التعاون مع الجهة المنتجة وأيضا الشركة الأم وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأشيد دائما بمجهوداتهم سواء على مستوى الصناعة أو الحفاظ على الموروث الثقافي والفني والموسيقى باهتمامهم على مدار العام بتقديم أعمال درامية وفعاليات ثقافية وغنائية مختلفة من أجل الحفاظ على الموروث الفني والارتقاء بمستوى الذوق العام، والحمدلله أفخر دائما بالتعاون والمشاركة فى أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سواء من خلال الأعمال الدرامية على مدار العام، وكذلك تقديم حفلات مشروع الأساتذة الخاص بي ودعمهم الدائم والمستمر على كافة المستويات التى أصبحت محط أنظار الجميع.

مدحت صالح مدحت صالح أحرص على تقديم الأغنية التى تعيش مع الجمهور سعيد بردود أفعال الجمهور على أهلا يا عصابة دعم الشركة المتحدة أصبح محط أنظار الجميع مستوى الصناعة أو الحفاظ على الموروث الثقافي والفني النجم مدحت صالح الشركة المتحدة

مواد متعلقة

تفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت فى الأوبرا.. (صور)

الأمسية الثانية من "100 سنة غنا" تروي مشوار وأسرار محمد فوزي..28 أبريل

سوسن بدر: سوزان نجم الدين اخترعت طريقة أداء "ألينار".. والأخيرة ترد: "إنتِ قدوة"

بهاء سلطان يحتفل مع جمهوره بأعياد شم النسيم في الكويت.. 4 مايو

على الحجار: 100 سنة غناء احتفاء بتراث مصر الموسيقى الغنى وتأكيد على مكانتها الريادية (خاص)

الدعوة عامة للجمهور فى احتفالية دار الأوبرا بذكرى عيد تحرير سيناء

3 محظورات لحضور حفل المرنم ماركو ممدوح بالأوبرا فى هذا الموعد

الموسيقار عمرو إسماعيل لـ"الدستور": "المتحدة" تمتلك كل أدوات النجاح عالميًا

الأكثر قراءة

"وقعته من الدور السادس".. ضبط المتهمة بقتل زوجها فى الشرقية

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

بعد عودته للمران.. الأهلى يصدم الشناوى بهذا القرار

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودي تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية