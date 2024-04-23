الموسيقار عمرو إسماعيل لـ"الدستور": "المتحدة" تمتلك كل أدوات النجاح عالميًا

أعرب الموسيقار الكبير عمرو إسماعيل عن سعادته البالغة بتوليه تأليف الموسيقى التصويرية لـ3 أعمال خلال الموسم الرمضانى دفعة واحدة، هى "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، و"الكبير أوى" للنجم أحمد مكي، و"بيت الرفاعي" للنجم امير كرارة.

وأشار "إسماعيل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنها متعة ومسئولية كبيرة في نفس الوقت، خاصة فى ظل التعاون مع شركة بحجم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة أنها تمتلك أدوات إنتاج عالمية ومنسق إعلانات وقنوات عرض ومنصات رقمية على أعلى مستوى، كل هذا إلى جانب أنه يتم التجهيز والتحضير لأعمالها من خلال خطة ممنهجة وواضحة، ومستحيل يأتي عمل على حساب الآخر، إضافة إلى التنوع فى تناول الموضوعات.

المتحدة تمتلك كل أدوات النجاح عالميًا

ولفت إلى أن الموسيقى التصويرية تعد من أهم روافد النجاح فى العمل الفني، وتعطى له ثقلًا لا يقل أبدًا عن أهمية السيناريو والصورة المطلوبة، بل تزيد من رونق ومن قيمة المسلسل، ولديها القدرة على تعلق المشاهد بالعمل، فهناك موسيقى تحجز للعمل مكانًا خاصًا داخل عقول المشاهدين، وتصبح علامة بارزة للعمل، فبمجرد سماع موسيقى ما، فورًا يتذكر المشاهد العمل المصاحب لهذه الموسيقى، والتى تعد من العناصر الأساسية فى صناعة أى عمل، مشيرًا إلى أن عملية التأليف الموسيقي لا تنفصل أبدًا عن العمل ولا يمكن إنجازها من دون أن ينغمس المؤلف بكل التفاصيل والحبكة الدرامية.

ردود الأفعال على "حق عرب" جاءت مبهرة قدر الجهد المبذول

وبشكل خاص تحدث إسماعيل عن نجاح مسلسل "حق عرب"، قائلًا: الحمد لله ردود الأفعال جاءت مبهرة قدر الجهد المبذول خلال فترة التحضيرات، المسلسل نجح على كل المستويات سيناريو وحوار وإخراجيًا وموسيقيًا، الحمد لله على نعمة النجاح ونعمة الجمهور المتذوق لأعمال الجيدة.

صنَّاع وأبطال مسلسل "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" شارك فى بطولته أمام النجم أحمد العوضى نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسي، والمسلسل من إخراج إسماعيل فاروق.