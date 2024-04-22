حكاية ريا وسكينة برؤية فرسان الشرق لمدة 3 ليالى بالجمهورية

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، عرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم واخراج كريمة بدير، دراما محمد فؤاد واعداد موسيقى محمد مصطفى وذلك لمدة 3 ليالى متتالية تبدا في الثامنة مساء الخميس، الجمعة، السبت 25، 26، 27 ابريل علي مسرح الجمهورية، وذلك تجسيدا لأهداف الثقافة المصرية الرامية لنشر مختلف ألوان الإبداع الجاد.

تفاصيل تقديم عرض ريا وسكينة بدار الأوبرا المصرية

يتناول العرض قصة الشقيقتان ريا وسكينة اللتان اشتهرتا بتكوين تشكيل عصابى لخطف وقتل السيدات فى مدينة الاسكندرية خلال اوائل القرن الماضى وتسببتا فى تغيير بعض نصوص القانون الجنائى لتنفيذ حكم الاعدام فيهما فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر الحديث.

حكاية ريا وسكينة برؤية فرسان الشرق فى الجمهورية

يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوي بالتبادل مع نوران محمد في دور( ريا )، دنيا محمد بالتبادل مع نورهان جمال في دور ( سكينة )، فاطمة الشبراوي فى دور بديعة، هانى حسن بالتبادل مع محمد هلال فى دور نابش القبور،كما يشارك بمشهد الزار فرقة أولاد النيل للتراث.

العرض لايف ميوزك ديفيد سمير، اضاءة رضا ابراهيم، تصميم ديكور وملابس انيس اسماعيل.

فرقة فرسان الشرق للتراث

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.