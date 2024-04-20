السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تترات المسلسلات على طريقة نجوم المستقبل من مواهب الأوبرا بالجمهورية.. غدًا

طلاب تنمية المواهب
طلاب تنمية المواهب

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية بعنوان نجوم المستقبل لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر وذلك مساء غد الأحد الموافق 21 أبريل علي مسرح الجمهورية، ضمن خطط الثقافة المصرية لتشجيع الواعدين بمختلف مجالات الإبداع.

على طريقة نجوم المستقبل 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشارك فى الاحتفالية فصل أوركسترا الأطفال تدريب وقيادة الدكتور راجى المقدم، ويعزف مجموعة من المؤلفات الشهيرة منها تتر البداية لمسلسلات دموع في عيون وقحة - المال والبنون - الضوء الشارد، ميدلي كلثوميات،  سهر الليالي، الأقصر بلدنا، عم أحمد، يليه منوعات إيقاعية للدارسين بفصل الرق تدريب إيهاب عباس.

أعمال تراثية ومعاصرة فى الفاصل الثانى من الحفل 

ثم يقدم فصل الغناء العربي  تدريب وقيادة دكتورة سهير حسين مختارات من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها حلاوة شمسنا، أهواك، على صوتك، بتونس بيك، رقصة الكرنبة، حلي ضفايرك، سهر الليالي، أكدب عليك، ستة الصبح، عجبا لغزال.

أداء كل من المطربين أدهم الكاشف - جاسمين عادل - نوريانا - لاما حازم - ميدو، كما يقدم أبناء فصل الدرامز تدريب وقيادة الدكتور الفريد بركات عددا من الأعمال العربية والغربية منها 100سنة سينما، أمي يانور بيتنا، أغاني الزمن الجميل، قادرين نعملها  ، قدها، قد التحدى full funk  ، sumat.

فى سياق متصل، قام الدكتور سامح صابر، بإجراء العديد من البروفات والتحضيرات الخاصة للحفل رفقة طلاب مركز تنمية المواهب لخروج الحفل على أكمل وجه للجمهور.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم ‎وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

تترات المسلسلات على طريقة نجوم المستقبل من مواهب الأوبرا بالجمهورية نجوم المستقبل من مواهب الأوبرا تترات المسلسلات مسرح الجمهورية طلاب مركز تنمية المواهب دار الأوبرا المصرية

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