السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

هنا الزاهد تستعد لتصوير فيلم "رى ستارت" أمام تامر حسنى

تامر حسنى وهنا الزاهد
تامر حسنى وهنا الزاهد

تستعد النجمة هنا الزاهد لتصوير أحدث أعمالها السينمائية "رى ستارت" أمام النجم تامر حسني، خلال الأيام القليلة المقبلة، بقيادة المخرجة سارة توفيق.

تفاصيل الفيلم 

ويقوم حاليًا الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر بوضع اللمسات النهائية على السيناريو، فى الوقت الذى تقوم به الجهة المنتجة بإبرام التعاقدات الرسمية مع الفنانين المشاركين، إذ تم التعاقد مؤخرًا مع الفنان الكوميدى محمد ثروت.

من جهتها، تقوم المخرجة سارة توفيق بمعاينة أماكن التصوير الخارجي، بجانب الديكور الأساسي للفيلم، وكانت المخرجة سارة توفيق تعاونت من قبل مع النجم تامر حسنى فى فيلم "تاج" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته النجمة دينا الشربينى. 

التعاون الثاني

ويسجل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين هنا الزاهد والنجم تامر حسني على الصعيد السينمائي، وذلك بعدما قدما معًا فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر، وتناول فيلم "بحبك" أحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

آخر أعمال هنا الزاهد فى السينما 

من جهة أخرى، يعرض حاليًا للنجمة هنا الزاهد بالسينمات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بمشاركة النجم هشام ماجد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوان أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

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