الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

ياسر جلال يستأنف تصوير الجزء الثانى من "جودر" الأسبوع المقبل (خاص)

ياسر جلال فى جودر
ياسر جلال فى جودر

أكدت مصادر خاصة لـ "الدستور" أن النجم ياسر جلال، يستأنف تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" منتصف الأسبوع المقبل، داخل الديكور الأساسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بقيادة المخرج إسلام خيري، ويستمر التصوير لمدة أربعة أسابيع، للانتهاء من كافة تفاصيل أحداث المسلسل، لا سيما أن أغلب فريق العمل متفرغ تمامًا للمسلسل، ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

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ويُعد مسلسل "جودر" أحد أهم الأعمال الضخمة التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركتى أروما وميديا هب، وتصدَّرت الأحداث ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وظهر النجم ياسر جلال، وجموع الفنانين بشكل مميز يليق بمسيرة حكايات ألف ليلة وليلة، إضافة إلى المستوى التقني للعمل والجودة العالية فى مشاهد الجرافيك والموسيقى التصويرية ومستوى الإنتاج والإخراج.

 دراما أسطورية 

وقطع ياسر جلال وفريق المسلسل، قبل الانتهاء من شهر رمضان شوطًا طويلًا من تصوير أحداث العمل بالديكور الأساسي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وأيضا داخل ستديو النحاس.

في سياق متصل، وضعت الجهة المنتجة مع المخرج إسلام خيرى خطة محكمة، لخروج الجزء الثانى من العمل بصورة أسطورية مبهرة لا تقل كفاءة عن الجزء الأول الذى حقق نجاحا كبيرا خلال السباق الدرامي الرمضاني.

وفى سياق متصل يجرى المخرج إسلام خيرى، عمليات مونتاج الحلقات التى يقوم بالانتهاء من تصويرها ضمن أحداث المسلسل، حيث يقوم بتصوير المشاهد وعمل المونتاج بعد التصوير مباشرة لتسليم الحلقات المتبقية، للجهة المنتجة، استعدادًا للمنافسة بشكل مبكر خلال السباق الرمضانى المقبل 2025.

صناع وأبطال مسلسل جودر 

مسلسل "ألف ليلة وليلة" يشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، مجموعة من نجوم الفن بينهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستوديوز، ومن إخراج إسلام خيري.

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