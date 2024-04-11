الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

ياسر جلال يكشف كواليس تجسيده شخصيتين فى مسلسل "جودر" (فيديو)

ياسر جلال
ياسر جلال

كشف الفنان ياسر جلال، تفاصيل مثيرة حول تجسيد شخصيتين في مسلسل "جودر"، فضلا عن تحضيره للأدوار وتصويره للمشاهد.

أكد "جلال" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، أن تجسيد شخصيتي "شهريار" و"جودر" استلزم وقتًا طويلًا للتهيئة والاستعداد، وأشار إلى أن تصوير شخصية "شهريار" في البداية كان مفتاحًا لنجاحه في تقمص الدور بطريقة جيدة، وبعد الانتهاء من مشاهد شخصية "شهريار"، بدأ ياسر جلال تصوير الجزء الخاص بشخصية "جودر".

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وعن اسم المسلسل، أكد جلال أنه كان اتفاقًا منذ البداية مع المخرج والإنتاج، موضحا أن صاحب فكرة تسمية المسلسل بـ "جودر" هو المنتج محمد السعدي رئيس شركة "ميديا هب"، ورغم سخرية البعض من الاسم، إلا أن الإصرار على استخدامه كان له فائدة كبيرة للعمل.

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