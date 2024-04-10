الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسر جلال عن مسلسل "جودر": رحلة إلى عالم ألف ليلة وليلة

ياسر جلال
ياسر جلال

تحدث الفنان ياسر جلال عن مسلسله الجديد "جودر" الذي يشارك في سباق دراما رمضان 2024، حيث يعتبر هذا العمل نقطة مضيئة في مشواره الفني.

وقال جلال، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي": جودر يأخذنا في رحلة مثيرة إلى عالم ألف ليلة وليلة، حيث يجمع بين الخيال والرعب والفانتازيا، كما يروي القصة بأسلوب مشوق ويقدم رسائل تنتصر للقيم الإنسانية.

وأضاف: "تربيت أنا وجيلي على حكايات ألف ليلة وليلة، والآن أجد نفسي بطلًا في هذا العالم الأسطوري".

وعن التحديات التي واجهها خلال تصوير المسلسل، أضاف: "صعوبات الملابس والمكياج والتنقلات تهون من أجل النجاح"، كما أشاد بالروح الجميلة التي سادت بين فريق العمل ومخرج العمل الفني.

جودر ألف ليلة وليلة سهرة دي إم سي دي ام سي ياسر جلال الفنان ياسر جلال دراما رمضان 2024 حكايات ألف ليلة وليلة

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