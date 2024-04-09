الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يفشل في الوصول إلى كنوز الشمردل

مسلسل جودر
مسلسل جودر

مسلسل جودر الحلقة الأخيرة.. محور اهتمام الملايين من المواطنين من عشاق مسلسل ألف ليلة وليلة بمختلف المراحل العمرية حيث عالم الخيال والجن والتي يحبها الملايين.

مسلسل جودر الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يفشل في الوصول إلى كنوز الشمردل

مسلسل جودر الحلقة الأخيرة.. شهدت حلق أحمد بدير الذي يجسد شخصية عبد الأحد شعره وقص أظفاره وراقب سعاد وهي تأخذهم وتذهب بهم إلى الشمعيين.

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وذهب عبد الأحد بجودر عند بحيرة قارون وهناك بدأ يفهمه ماذا يفعل، قام بتحويل السمكتين اللتان اصطادهما من قبل وحولهما ليظهران في هيئة شبيهة بهيئة البشر ولكنهم ليسوا بشر وأمرهم بمساعدة جودر في فتح الأبواب لفتح كنوز الشمردل وهو ما فعلاه ونجح جودر على تخطي أول بوابتين بعدما نفذ تعليمات عبد الأحد.

وعند البوابة الثالثة ظهرت صورة والد جودر وتأثر بظهور والده وألقى سيفه في الأرض ليتحول والده إلى وحش ويأمر المخلوقات الغريبة بالهجوم عليه ولكن داهش يتمكن من إنقاذه ويفشل في الوصول إلى كنوز الشمردل.  

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قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

أبطال مسلسل جودر

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:


 

-الفنان ياسر جلال


 

- الفنانة نور اللبنانية


 

- الفنانة ياسمين رئيس


 

- أحمد فتحي


 

- وليد فواز


 

- وفاء عامر


 

- أيتن عامر


 

- سامية الطرابلسي


 

- عبدالعزيز مخيون


 

- أحمد بدير


 

- محمد التاج


 

- جيهان الشماشرجي


 

- أحمد ماهر


 

- عايدة رياض


 

محمود البزاوي


 

- فتوح أحمد


 

- محمد على


 

- إسلام حافظ


 

- مجدي بدر


 

-هنادي مهنا.

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