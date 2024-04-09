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مسلسلات رمضان 2024

ملخص مسلسل جودر الحلقة 14.. "شروق" تنتظر مولود وجن يراقب ياسر جلال

مسلسل جودر
مسلسل جودر

خطف مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال، إليه أنظار الكثير من المشاهدين، بقصصه الخيالية التي تدور بين عالم الإنس والجن، وتمزج بين السحر والخيال، تلك الحكايات التي ترويها شهرزاد للملك شهريار في لإطار خطتها الذكية للإفلات من حكم الإعدام.

ملخص مسلسل جودر الحلقة 14

وبالفعل استطاعت شهرزاد أن تلفت رقبتها من سيف مسرور السياف، بحكاية "جودر" التي جذبت الملك شهريار من أول سطر في الحكاية.

وقصة "جودر" هي حكاية مأخوذة من كتاب حكايات ألف ليلة وليلة، وفي السطور التالية نستعرض ملخص مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " الحلقة 14

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل جودر، الكثير من الأحداث، بتخطيط "جوهرة" التي تؤدي دورها تارة عماد، للتقرب من "جودر" حيث أحضر ت له الطعام بنفسها، وسعت لإطعامه بيدها.

ولكن "جودر" أحرج "جوهرة" حيث قال لها إنه لا يأكل إلا من أيدي زوجته "شروق" وهي الوحيدة التي يأكل من يديها، فتغتاظ جوهرة، وتحاول السيطرة على "جودر" من خلال أعمال السحر التي باستطاعتها فعلها لتجعل جودر حبيب لها.

على الجانب الآخر، تسعى "شروق" لتحضير مفاجأة مذهلة لجودر، قبل عودته سالمًا لها، حيث تحاول إصلاح دكان القماش له بعد حرقه على أيدي اخوته والمعلم شومان.

وخلال أحداث الحلقة، تكتشف "شروق" حملها، فتطير من الفرحة هي ووفاء عامر "فاطمة"، والدة جودر، ووالدة "شروق".

وفي الحلقة 14، يكشف الشيخ عبد الأحد، لغز البومة التي تترصد حركات جودر، حيث تتحول إلى صورة الجن "دهشان" الذي يظل مكبلًا بالقيود حتي يفكه الشيخ عبد الأحد وجودر، ويتعجب دهشان من إيمان جودر وأعماله الصالحة منذ يوم ولادته وحتى اليوم.

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أبطال مسلسل جودر لـ ياسر جلال

مسلسل جودر لـ ياسر جلال موعد عرض الحلقة 15 

يمكنك مشاهدة مسلسل "جودر" الحلقة الخامسة عشر، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 15 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر قنوات عرض الحلقة الحلقة الأخيرة

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

في حبكة درامية لافتة، تدور أحداث "جودر" من بطولة النجم ياسر جلال، حول الشاب جودر الذي يعشق شروق، ويحاول كسب الرزق لأجلها، فيعمل بدكانه في بيع القنشل، ويحرق الأشرار دكانه، فيتجه للعمل بالصيد، ويقابل خلال رحلته الكثير من الأهوال والصعاب، وسط ترصد مملكة الشمعيين له، للحصول على الكنوز الأربعة، وقصة مسلسل جودر، حكايات كتاب ألف ليلة وليلة.

أبطال مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يضم مسلسل جودر عدد كبير من النجوم والنجمات وهم:  الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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