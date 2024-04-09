الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز

الثقافة

مناقشة كتاب "لا شيء هنا" لـ خيري حسن في ورشة الزيتون الأدبية.. 15 أبريل

ورشة الزيتون الأدبية
ورشة الزيتون الأدبية

تستضيف ورشة الزيتون الأدبية، الكاتب الصحفي خيري حسن لمناقشة كتابه "لا شيء هنا"، وذلك في السابعة مساء الاثنين ١٥ أبريل، بمقر ورشة الزيتون بمقر حزب التجمع.

مناقشة كتاب "لا شئ هنا"

ويناقش الكاتب كل من الروائية الكبيرة سلوى بكر، والدكتورة فاطمة الصعيدي والكاتب أسامة ريان والناقد أحمد حلمي ويدير الأمسية الشاعر والناقد والمؤرخ الثقافي شعبان يوسف.

يشار إلى أن ورشة الزيتون الأدبية بمقر حزب التجمع شرق القاهرة في ١ش محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسي سليم الأول سابقا بجوار صيدلية جرجس وأسواق العثيم وبالقرب من قصر الطاهرة ومحطة مترو سرايا القبة.

مناقشة كتاب "لا شئ هنا" في ورشة الزيتون الأدبية

عن كتاب "لا شئ هنا"

يتناول الكتاب اللحظات الأخيرة في حياة عدد من المشاهير، من بينهم المطرب عزيز عثمان، الفنانة وداد حمدي، والشاعر أمل دنقل والفنان مخلص البحيري وغيرهم.

كما يتناول الكاتب الصحفي خيري حسن، كيف نجح سائق سيارة طائشة - نصف نقل - عام 2002، في تضييق الطريق على سيارة الفنان مخلص البحيري ما أفقده السيطرة على عجلة القيادة فطارت السيارة بركابها (هو وزوجته وأطفاله) فى مياه الملاحات ليلفظوا أنفاسهم غرقًا؟.

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شعبان يوسف لـ"الشاهد": تمت مهاجمة "ورشة الزيتون" بعد مناقشة الندوات بدور النشر

كما يكشف الكتاب لماذا قتل "فراش مكتب" مفكر وأديب بقيمة وقامة صبحى وحيدة بسكين ثمنه 3 قروش فقط فى عز الضهر بشارع قصر النيل وسط القاهرة؟.

ولماذا قتل ريجيسير اسمه "حنا" الفنانة وداد حمدى ثم شرب الشاي بعد قتلها، وعاد لبيته وجلس يأكل وجبة سمك طازجة؟.. وكيف نجح الفنان أنور وجدي في إقناع الفنانة ليلى فوزي بالطلاق من زوجها المطرب عزيز عثمان الذي مات بسبب هذا الطلاق؟

ومَن الذي قتل المخرج نيازي مصطفى في غرفة نومه بـ"فوطة" قديمة؟

ولماذا قتل "حداد" الكاتبة والمترجمة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر بـ"مفك" قديم؟.. ولماذا اضطهد أنيس منصور المترجم زهير الشايب حتى الموت؟ وما ظروف وفاة الكاتب الصحفي محمود عوض؟ وغيرها من ملابسات وفاة وقتل غيرهم من مشاهير الأدب والفن.

ورشة الزيتون الأدبية ابريل سلوى بكر فاطمة الصعيدي كتاب لاشئ هنا

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