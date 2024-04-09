الثلاثاء 09 أبريل 2024
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الثقافة

موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال وتفاصيل الحلقة 14

مسلسل جودر
مسلسل جودر

جذب مسلسل جودر لـ ياسر جلال، منذ حلقاته الأولى خيال الكثير من المشاهدين، بحكاياته التي تمزج السحر بالخيال، فتروي شهرزاد للملك شهريار حكاية "جودر" حتى تنجي رقبتها من حد السيف، وخلال حكاية "جودر" نكتشف ماذا يفعل القدر والجن والإنس حتي يتمكنوا من فك رصد الحكيم الشمندر والحصول على الكنز.

وقصة "جودر" هى حكاية مأخوذة من كتاب حكايات ألف ليلة وليلة، وفي السطور التالية نستعرض موعد إعادة مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " الحلقة 14

مسلسل جودر مواعد إعادة الحلقة 14

يمكنك مشاهدة إعادة الحلقة 14 من مسلسل جودر، على قناة ON في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض إعادة الحلقة الـ 14 على قناة ON دراما 1:30 و10:30 صباحًا.

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مسلسل جودر لـ"ياسر جلال".. تفاصيل الحلقة 14

مسلسل جودر تفاصيل أحداث الحلقة 14

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل جودر، الكثير من الأحداث، حيث فرح بيت “جودر” بنبأ حمل “ِشروق" زوجة جودر، بدأت احداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل جودر، بحكاية جودر مع الشيخ عبد الأحد حيث تساءل جودر عن طائر البومة التي تراقبهم منذ أن التحق بداره، ولكن الشيخ يقنعه أن ذلك جن متلبس في صورة طائر جاء يتجسس عليهم، وهى الجن المخصص لمراقبته منذ ولادته.

ولكن جودر لا يقتنع بذلك، فيحوله له الشيخ إلى صورة إنسان، فيطلب الجن من الشيخ العفو وأن يفك وثاقه، وقال الجن لجودر إنه يعرفه منذ ولادته، وأنه أتى لمراقبته بأمر من مملكة الجن.

وفي الحلقة، حاولت جيهان الشماشرجي التي تجسد شخصية شروق زوجة جودر، أن تستعجل العمال في إنهاء تشطيب الدكان مع العمال بعد حرقه وتحدثت مع الخادمة فلة أنها تريد أن تفاجئ جودر بالدكان الجديد حتى تدخل الفرحة في قلبه.

وخلال أحداث الحلقة عملت شروق، ووالدة جودر، بنبأ حمل “شروق” زوجة “جودر” مما عم الفرح والسعادة بمنزل جودر، في ظل غيابه.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 15 

يمكنك مشاهدة مسلسل "جودر" الحلقة الخامسة عشر، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 15 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

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مسلسل جودر الحلقة 14.. شروق تطلب من العمال سرعة تشطيب الدكان

 

مسلسل جودر قنوات عرض الحلقة الحلقة الأخيرة

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث "جودر" من بطولة النجم ياسر جلال، حول الشاب جودر الذي يحب شروق، ويحاول أن يتزوجها ولكن يقابله الكثير من الصعاب، من ناحية وتسعى مملكة الجن والإنس في ترقب خطوات “جودر” حتي يتمكنوا من فك رصد الحكيم الشمندر، والحصول على الكنوز الأربعة.

 وقصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم:  الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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مسلسل جودر الحلقة 14.. شروق تطلب من العمال سرعة تشطيب الدكان

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مسلسل جودر الحلقة 14.. جن متلبس في هيئة طائر يتجسس على ياسر جلال

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