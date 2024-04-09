الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر لـ"ياسر جلال".. تفاصيل الحلقة 14

جودر
جودر

تصدر مسلسل جودر للنجم ياسر جلال محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ننشر تفاصيل الحلقة الرابعة عشر التي عرضت اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

مسلسل جودر احداث الحلقة 14

بدأت احداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل جودر، بحكاية جودر مع الشيخ عبد الأحد حيث تساءل جودر

عن طائر البومة التي تراقبهم منذ أن التحق بهم، ولكن الشيخ يقنعه أن ذلك جن متلبس في صورة طائر أتى يتجسس عليهم.

ولكن جودر لا يقتنع بذلك، فيحوله له الشيخ إلى صورة إنسان، فيطلب الجن من الشيخ العفو وأن يفك وثاقه، وقال الجن لجودر إنه يعرفه منذ ولادته، وأنه أتى لمراقبته بأمر إنسان سلطه عليه.

بدأ ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر باستعداد الصيام الروحاني وتقوية روحانيته ليستعد لفك رصد الكهف الذى به الأربع كنوز.

مسلسل جودر الحلقة 14.. فرحة عارمة بسبب حمل شروق

عبدالعزيز مخيون لـ"القاهرة الإخبارية": المخرج إسلام خيري أهم عنصر في مسلسل جودر

وخلال الأحداث تحاول تار عماد التي تجسد دور جوهرة لفت نظر جودر وتحضر له الطعام ليخبرها بأنه متزوج وأعتاد على أنه يأكل من يد زوجته ، ثم تقوم بفعل الأعمال الروحانية لجذبه.

وقفت جيهان الشماشرجي التي تجسد شخصية شروق زوجة جودر، في الدكان مع العمال وتطلب منهم سرعة الانتهاء من اعمال التشطيب بعد حرقه وتحدثت مع الخادمة فله أنه تريد أن يأتي جودر من المغرب و يجد الدكان جديد.

وخلال احداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل جودر، شعرت جيهان الشماشرجي التي تجسد شخصية شروق زوجة جودر و دخلت لها والدتها و فاطمة والدة جودر، وتأكدوا أنها حامل حملها لتعم عليهم الانبساط و الفرح.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة الأخيرة، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

مسلسل جودر الحلقة 14.. شروق تطلب من العمال سرعة تشطيب الدكان

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

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مسلسل جودر الحلقة 14.. شروق تطلب من العمال سرعة تشطيب الدكان

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