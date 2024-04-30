الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالى قرية الشهيد مهتدى الشاذلى: نترقب عرض «السرب» لمشاهدة بطولاته وإحياء ذكراه

فيلم «السرب»
فيلم «السرب»

يترقب أهالى المنوفية بشغف عرض فيلم «السرب»، اليوم، لمشاهدة بطولات ابن محافظتهم الشهيد مقدم طيار مهتدى الشاذلى، الذى شارك فى عملية الثأر من الدواعش قتلة الأقباط المصريين فى ليبيا، ويؤدى دوره فى الفيلم الفنان أحمد حاتم.

واشتهر «الشاذلى»، خلال عمله فى القوات الجوية المصرية، بلقب «الكوبرا»، وكان أول من قاد الطائرة «الرافال» من الطيارين المصريين، وهو أيضًا من درب زملاءه على قيادتها بعد انضمامها لسلاح الجو المصرى.

ويحكى الفيلم كيف أسهم الشهيد فى دك معاقل الإرهاب فى ليبيا، خلال الضربة التى وجهتها القوات الجوية المصرية، وتم تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتوفى «الشاذلى» بعد ذلك فى حادث، خلال استعراض جوى بطائرة الرافال فى مسابقة عالمية، تخطى فيها الراحل ١٠ مراحل، وفى المرحلة الحادية عشرة استشهد، ودُفن مرتديًا أفرول القوات الجوية.

وأجرت «الدستور» جولة فى قرية الأطارشة، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الشهيد الراحل، لرصد ردود الأفعال على فيلم «السرب».

قال أحمد منير والى، عمدة قرية الأطارشة، إنه وأهالى القرية كانوا فى غاية السعادة، عندما علموا بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيلم «السرب»، الذى تظهر فيه شخصية ابن القرية مهتدى الشاذلى، وينتظرون عرضه بفارغ الصبر.

وأضاف: «كان صاحب صفات فريدة، فقد كان اجتماعيًا من الدرجة الأولى، متواضعًا جدًا، ومحبًا لأهل قريته، ويعامل الجميع بكل احترام وتقدير، رغم منزلته ومركزه المرموق».

وأضاف أن الشهيد كان دائم الحضور إلى القرية وزيارة الأهل والأقارب، وكان خبر وفاته أسوأ الأخبار التى سمعها فى حياته.

بدوره، قال أيمن كنايف، من شباب القرية، إن الشهيد كان يتمتع بسمعة جيدة وكان متواضعًا رغم مكانته المرموقة، وكان ولا يزال قدوة يحتذى بها لدى كل الأطفال والشباب فى مصر كلها وليس فى قريته فقط.

وعقب وفاة «الشاذلى»، تمت تسمية مدرسة القرية على اسمه، كما تم وضع لافتة بمدخل القرية عليها صورته لتظل ذكراه حاضرة.

 

المنوفية السرب الشهيد مقدم طيار مهتدى الشاذلى ليبيا الكوبرا

مواد متعلقة

جامعة المنوفية تعلن تفاصيل مشاركتها في مسابقة تنظمها الجامعة الأمريكية

فى نهار رمضان.. مجهول يشنق مدرسة على المعاش ويسرق محتويات منزلها بالمنوفية

مصرع شاب وإصابة اثنين حالتهما خطيرة فى حادث على طريق الباجور

شروط مسابقة القرآن الكريم الكبرى فى المنوفية خلال رمضان

محافظ المنوفية: 35 مليون جنيه اعتمادات مالية من "التخطيط" ضمن مبادرة "حافز"

محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وعينية لـ421 حالة بـ1.7 مليون جنيه

رئيس مدينة أشمون يتفقد معرض "أهلًا رمضان"

ضبط أكثر من 400 كيلو أسماك فاسدة فى المنوفية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لمعالجة المخاوف المتعددة فى رفح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح على بعض المحافظات

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس