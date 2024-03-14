شروط مسابقة القرآن الكريم الكبرى فى المنوفية خلال رمضان

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية استمرار فتح باب التقدم للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم المحلية خلال شهر رمضان لعام 1445هـ/2024م، التي تنظمها مديرية الأوقاف بالمنوفية حتى السبت المقبل الموافق 16 من مارس الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم عقد الاختبارات الأولية بمقر الإدارات الفرعية بنطاق المحافظة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 17 مارس حتى الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، وتبدأ التصفية النهائية للمسابقة بداية من يوم الأحد الموافق 24 مارس حتى الخميس الموافق 28 مارس.

من جانبه أشار الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أن المسابقة تضم خمسة مستويات، هى حفظ القرآن الكريم كاملًا وإتقان أحكام التجويد بشرط ألا تزيد سن المتسابق على 20 عامًا، ونصف القرآن الكريم بشرط ألا تزيد سن المتسابق على 18 عامًا، وربع القرآن الكريم بشرط ألا تزيد سن المتسابق على 15 عامًا، وثلاثة أجزاء من القرآن الكريم بشرط ألا تزيد السن على 10 أعوام، فضلًا عن فرع خاص لذوى الهمم من جميع الأعمار.

وأكد محافظ المنوفية تقديم كل أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة، كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم وتحفيز أبناء المحافظة للمشاركة فى المسابقات الكبري وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.