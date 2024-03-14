الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شروط مسابقة القرآن الكريم الكبرى فى المنوفية خلال رمضان

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف ومحافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية استمرار فتح باب التقدم للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم المحلية خلال شهر رمضان لعام 1445هـ/2024م، التي تنظمها مديرية الأوقاف بالمنوفية حتى السبت المقبل الموافق 16 من مارس الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم عقد الاختبارات الأولية بمقر الإدارات الفرعية بنطاق المحافظة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 17 مارس حتى الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، وتبدأ التصفية النهائية للمسابقة بداية من يوم الأحد الموافق 24 مارس حتى الخميس الموافق 28 مارس.

من جانبه أشار الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أن المسابقة تضم خمسة مستويات، هى حفظ القرآن الكريم كاملًا وإتقان أحكام التجويد بشرط ألا تزيد سن المتسابق على 20 عامًا، ونصف القرآن الكريم بشرط ألا تزيد سن المتسابق على 18 عامًا، وربع القرآن الكريم بشرط ألا تزيد سن المتسابق على 15 عامًا، وثلاثة أجزاء من القرآن الكريم بشرط ألا تزيد السن على 10 أعوام، فضلًا عن فرع خاص لذوى الهمم من جميع الأعمار.

وأكد محافظ المنوفية تقديم كل أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة، كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم وتحفيز أبناء المحافظة للمشاركة فى المسابقات الكبري وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.

محافظ المنوفية أوقاف المنوفية وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية مسايقة القرآن الكريم شهر رمضان المبارك

مواد متعلقة

عميد "طب المنوفية" يتابع سير العمل بطوارئ مستشفيات الجامعة

القبض على 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه فى المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد تشغيل وحدة طب أسرة "كفر عشما"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون "جوازات السفر"

الصور الأولى لحريق برج "رنين" فى حلوان

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تعديلات قانون "جوازات السفر"

القبض على مالك شركة بـ300 كيلو تبغ فى الجمالية

الأهلى يصعّد ضد محمود البنا: نريد تفريغ حديث غرفة VAR

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة