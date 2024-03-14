عميد "طب المنوفية" يتابع سير العمل بطوارئ مستشفيات الجامعة

أجرى اليوم الخميس، الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، جولة تفقديه لمتابعة سير وانتظام العمل بطوارئ المستشفيات الجامعية.

رافق عميد كلية الطب، الدكتور أحمد سعيد فهيم نائب المدير التنفيذي، وماهر مرقص مدير عام الشئون الإدارية، وذلك في نوبتجية طوارئ يوم الأربعاء بالمستشفيات الجامعية، وتفقد قسم الطوارئ والإعاشة وغرفة السونار والأشعة ومعمل التحاليل، والعنايات المركزة، وكذلك وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بقسم الطوارئ.

كما مر رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على إدارة التغذيه والمطبخ المركزي لمتابعة جودة وتوزيع وجبات السحور على الأطقم الطبية والمكلفين بأعمال السهر طبقًا لمعايير جودة الأغذية.

أشار الدكتور محمد النعماني، إلى أن إدارة المستشفيات الجامعية تحرص دائمًا على المتابعات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير وانتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفيات الجامعية، وأيضًا تواجد الأطقم الطبية والمكلفين من مختلف الفئات بأعمال السهر وفقًا لجداول التشغيل، كما تتم مناقشة أي معوقات أثناء سير العمل مع المكلفين بأعمال السهر، ومحاولة التغلب عليها وتذليل العقبات في سبيل تقديم خدمة طبية مُرضية للمترددين على المستشفيات الجامعية.