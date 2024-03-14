الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عميد "طب المنوفية" يتابع سير العمل بطوارئ مستشفيات الجامعة

دكتور محمد النعماني
دكتور محمد النعماني رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

أجرى اليوم الخميس، الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، جولة تفقديه لمتابعة سير وانتظام العمل بطوارئ المستشفيات الجامعية.

رافق عميد كلية الطب، الدكتور أحمد سعيد فهيم نائب المدير التنفيذي، وماهر مرقص مدير عام الشئون الإدارية، وذلك في نوبتجية طوارئ يوم الأربعاء بالمستشفيات الجامعية، وتفقد قسم الطوارئ والإعاشة وغرفة السونار والأشعة ومعمل التحاليل، والعنايات المركزة، وكذلك وحدة الأشعة المقطعية الجديدة  بقسم الطوارئ.

كما مر رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على إدارة التغذيه والمطبخ المركزي لمتابعة جودة وتوزيع وجبات  السحور على الأطقم الطبية والمكلفين بأعمال السهر طبقًا لمعايير جودة الأغذية.

 أشار الدكتور محمد النعماني، إلى أن إدارة المستشفيات الجامعية تحرص دائمًا على المتابعات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير وانتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفيات الجامعية، وأيضًا تواجد الأطقم الطبية والمكلفين من مختلف الفئات بأعمال السهر وفقًا لجداول التشغيل، كما تتم مناقشة أي معوقات أثناء سير العمل مع المكلفين بأعمال السهر، ومحاولة التغلب عليها وتذليل العقبات في سبيل تقديم خدمة طبية مُرضية للمترددين على المستشفيات الجامعية.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية طواري المستشفيات الجامعية انتظام سير العمل المرور اليلي

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد أعمال مستشفى الشهداء الجديدة بـ1.3 مليار جنيه

محافظ المنوفية يتفقد تشغيل وحدة طب أسرة "كفر عشما"

"تضامن المنوفية" تنظم قافلة طبية بـ 3 مراكز

محافظ المنوفية يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية للمقبلات على الزواج

"الأشعة التداخلية" بمستشفى جامعة المنوفية تجري 25 قسطرة علاجية لحالات دوالي الحوض والرحم

محافظ المنوفية: إزالة 285 حالة تعد ومتغير مكاني منذ بدء المرحلة الثانية للموجة الـــ 22

محافظ المنوفية: تحرير 575 محضر تمويني وضبط 26 طن ملح طعام وأعلاف

«صحة المنوفية» تنهي فعاليات البرنامج التدريبي لـ420 صيدليا

الأكثر قراءة

قنصل فرنسا تزور مشروع "هاضم" بـ"صرف الإسكندرية"

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

"ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟".. تفاصيل عظة البابا تواضروس بأول اجتماع هذا العام

رفع 320 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 14-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

تحرير 19 مخالفة خلال حملة تموينية على مخابز المحلة الكبرى بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل