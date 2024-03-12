الثلاثاء 12 مارس 2024
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"الأشعة التداخلية" بمستشفى جامعة المنوفية تجري 25 قسطرة علاجية لحالات دوالي الحوض والرحم

فريق مستشفيات جامعة
فريق مستشفيات جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن نجاح أطباء قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الطبي في إجراء٢٥ قسطرة تشخيصية وعلاجية لحالات دوالي الحوض والرحم والمبايض المترددين علي المستشفيات الجامعية خلال الأشهر القليلة الماضية كبديل أكثر أمانا من إجراء عمليات جراحية تستغرق وقتا أطول لشفاء المرضي.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد، أن وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات الجامعة قد استقبلت  مريضة كانت تعانى من دوالي بالحوض والرحم والمبايض و تعانى من آلام شديدة بمنطقة الحوض  تزداد في فترات الدورة الشهرية وتم معالجتها عن طريق القسطرة الوريدية والتى تعتبر علاج آمن وفعال وبفتحة لا تتجاوز النصف سنتيميتر  ،مشيرا  إلي أن هذه الطريقة  هي بديل فعال وآمن للجراحات التقليدية والتي قد تستدعي استئصال الرحم والمبايض حيث انه  من أهم مميزات القسطرة العلاجية أنه لايوجد شق جراحى وتستطيع المريضة ممارسة حياتها بشكل طبيعي منذ اليوم التالي للقسطرة.

وتم إجراء الحالات تحت  إشراف الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب، والدكتور محمد صبري  المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية،والدكتور أشرف زيتون رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الطبي،والدكتور حامد اللقوةرئيس قسم أمراض النساء والتوليد.

وضم فريق الطبي الدكتور محمد الحميلي مدرس الأشعة التداخلية بجامعة عين شمس،و فريق العمل من قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الطبي بجامعة المنوفية، الدكتور ة رباب ياسين والدكتور محمد كامل والدكتور محمد رشاد.

وعلي صعيد آخر منفصل، كان قد أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور ناصر محمد عبدالباري العجيزي، وكيل كلية الطب  للدراسات العليا واستاذ علاج الأورام  نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.

وقدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة للدكتور ناصر عبد الباري متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله.

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