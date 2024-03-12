الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظ المنوفية: تحرير 575 محضر تمويني وضبط 26 طن ملح طعام وأعلاف

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 
تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية من تحرير 575 محضر تمويني خلال حملاتها المكبرة  على المنشآت والمخابز والأسواق على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية،تنوعت ما بين 306 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و269 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.
 

وأشار المحاسب أسامة عز الدين  وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 3 محاضر جنح مركز منوف احدهما ضد صاحب محل لتجارة أعلاف  لحوزته 3 طن ردة مجهول المصدر بدون مستندات، والثاني ضد صاحب مصنع مواسير لحيازته 7 طن كسر مواسير بدون مستندات وادارة النشاط بدون ترخيص، والاخر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق وقدرها 3طن أسمدة يوريا ونترات، فضلًا عن ادارة النشاط بدون ترخيص. 
 

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم  ضد صاحب محل  لبيع أعلاف لحوزته 5 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر،ومحضر جنح الباجور ضد صاحب مصنع منتجات ألبان لحوزته 15 طن ملح طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر،كما تم تحرير محضرين جنح تلا ضد أصحاب محال بيع سلع غذائية وبيع أعلاف لحوزتهم 100كجم تمر هندي،و3طن خليط زوائد بدون مستندات ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضرين بركة السبع ضد أصحاب محال بيع أعلاف ومحل بيع أسماك لحوزتهم طن سلفات النشادر،5 كرتونة سمك بدون مستندات ومجهولة المصدر.
هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

 

 
 

 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تحرير ٥٧٥ محضر تموينى ضبط اسمده وأعلاف مجهولة المصدر ثلاثة أيام من الحملات

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