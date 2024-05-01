الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هداف الدورى الإنجليزى 2024.. 6 لاعبين يتنافسون على الحذاء الذهبى

النيرويجي إرلينج
النيرويجي إرلينج هالاند

يبحث متابعو الدوري الإنجليزي عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، قبل بداية الجولة الـ 36 من المسابقة، والتي تنطلق السبت قبل ثلاث جولات من النهاية.

جائزة الحذاء الذهبي

ويتنافس 6 لاعبين حتى الآن على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم نجمنا المصري محمد صلاح.

هداف الدوري الإنجليزي 2024

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
1إرلينج هالاندمانشستر سيتي21
2كول بالمرتشيلسي20
3ألكساندر إيساكنيوكاسل19
3أولي واتكينزأستون فيلا19
5دومينيك سولانكيبورنموث18
6محمد صلاحليفربول17
7فيل فودينمانشستر سيتي16
7جارود بوينوست هام16
7سون هيونج مينتوتنهام16
10بوكايو ساكاآرسنال15
11كاي هافيرتسآرسنال12
11كريس وودنوتنجهام فورست12
13ماتيوس كونهاوولفرهامبتون11
13داروين نونيزليفربول11
13جون فيليب ماتيتاكريستال بالاس11
13هوانج هى تشانوولفرهامبتون11
17ريتشارليسونتوتنهام10
17ليون بايليأستون فيلا10
17نيكولاس جاكسونتشيلسي10
17برونو فيرنانديزمانشستر يونايتد10
17يوان ويسابرينتفورد10
17كارلتون موريسلوتون تاون10
17أنتوني جوردوننيوكاسل10
17ديوجو جوتاليفربول10
17لياندرو تروساردآرسنال10
26دوجلاس لويزأستون فيلا9
26إليجاه أديبايولوتون تاون9
26رودرجو مونيزفولهام9
26جوليان ألفاريزمانشستر سيتي9
30لويس ديازليفربول8
30راسموس هويلوندمانشستر يونايتد8
30إيبيريشي إيزكريستال بالاس8
30أنطوان سيمنيوبورنموث8
30مارتن اوديجاردآرسنال8
30براين مبيموبرينتفورد8
30جواو بيدروبرايتون8
38سكوت مكتومينايمانشستر يونايتد7
30كالوم ويلسوننيوكاسل8
38ماركوس راشفوردمانشستر يونايتد7
38أليخاندرو جارناتشومانشستر يونايتد7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هالاند يتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2024

وعاد النيرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي لتصدر القائمة بعدد أهداف 21 هدفا بعد إحرازه لهدف في مباراته الأخيرة وتلاه كول بالمر لاعب تشيلسي والذي كان يتساوى معه بنحو 20 هدفا قبل أن يتخطاه هالاند.

هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة الـ 35

فينيسيوس جونيور يتقدم لريال مدريد على بايرن ميونخ

بينما يلاحقهم كل من ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا ومحمد صلاح.

الدورى الانجليزى هداف الدوري الانجليزي 2024 الدوري الإنجليزي 2024 الحذاء الذهبي للبريميرليج صلاح

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