بي بي سي: أندية الدوري الإنجليزي توافق على قانون جديد للنفقات

صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على وضع حد أقصى للمبلغ الذي يمكن أن ينفقه الفريق على الأجور والانتقالات ورسوم الوكلاء.

ووفقًا لشبكة “بي بي سي” البريطانية، سيؤدي هذا إلى تثبيت الإنفاق بنحو 5 أضعاف إيرادات البث التلفزيوني للنادي الأخير في جدول الدوري.

وأضاف التقرير، سيتم التصديق على التغيير هذا الصيف، بمعنى بأنه إذا حصل النادي المتذيل في القسم على 100 مليون إسترليني، فيمكن للأندية إنفاق 500 مليون إسترليني فقط على الأجور والرسوم في هذا الموسم.

وأتم: صوتت أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا ضد هذا القرار بينما امتنع نادي تشيلسي عن التصويت.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أشارت أن الأندية وافقت على تحديد الفترة التي يمكن خلالها توزيع رسوم انتقال اللاعبين على حساباتها المالية لخمس سنوات.