الأحد 28 أبريل 2024
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رياضة

من هو هداف الدوري الانجليزي 2024 قبل مباريات اليوم؟

هدافى الدوري الانجليزي
هدافى الدوري الانجليزي

هداف الدوري الانجليزي 2024 لقب بتنافس عليه الكثير من اللاعبين في "البريميرليج" لهذا الموسم حيث يشهد تنافسا كبيرا ويتصدر لاعبين قائمة الهدافين وهم إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكول بالمر لاعب تشيلسي، حيث يتقاسمون الصدارة برصيد 20 هدفًا لكل منهما يليهم بفارق هدف واحد ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا، برصيد 19 هدف لكل منهما، فيما يقترب منهم لاعب بورنموث دومينيك سولانكي برصيد 18 هدفًا.

من هو هداف الدوري الانجليزي 2024 

ويصعب في هذه الجولات تحديد هداف الدوري الانجليزي 2024 خاصة في ظل اقتراب الاعبون من بعضهم في عدد الأهداف وستحسم الجولات الأخيرة هذا السباق ويأتي جدول هدافي الدوري الانجليزي على هذا النحو:
 

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024

الترتيب

اللاعب

الفريق

الأهداف

1إيرلينج هالاندمانشستر سيتي20
كول بالمرتشيلسي20
2ألكسندر إيزاكنيوكاسل يونايتد19
أولي واتكينزأستون فيلا19
3سولانكيبورنموث18
4محمد صلاحليفربول17
5جارود بوينوست هام يونايتد16
فيل فودينمانشستر سيتي16
6سون هيونغ مينتوتنهام هوتسبير15
7بوكايو ساكاآرسنال14
8كريس وودنوتينغهام فورست12
9داروين نونيزليفربول11
هوانغ هي-تشانوولفرهامبتون11
جون فيليب ماتيتاكريستال بالاس11
كاي هافيرتزآرسنال11
ماتيوس كونهاوولفرهامبتون11
10أنثوني غوردوننيوكاسل يونايتد10
برونو فيرنانديزمانشستر يونايتد10
كارلتون موريسلوتون تاون10
جوتاليفربول10
ليون بايليأستون فيلا10
لياندرو تروساردآرسنال10
نيكولاس جاكسونتشيلسي10
ريتشاردليسونتوتنهام هوتسبير10
يوان ويسابرينتفورد10
11دوجلاس لويزأستون فيلا9
إيليا أديبايولوتون تاون9
جولييان ألفاريزمانشستر سيتي9
رودريغو مونيزفولهام9
12أنطوان سيمنيوبورنموث8

صلاح ينافس 

ويحتل اللاعب المصري محمد صلاح المركز الرابع برصيد 17 هدفًا مع فريقه ليفربول، يليه جارود بوين وفيل فودين من وست هام يونايتد ومانشستر سيتي على التوالي برصيد 16 هدفًا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباريات اليوم

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ومن الجدير بالذكر أن القائمة تضم أيضًا أسماءً بارزة مثل سون هيونغ مين من توتنهام وبوكايو ساكا من آرسنال، بالإضافة إلى مشاركة لاعبين مثل كريس وود من نوتينغهام فورست ودوجلاس لويز من أستون فيلا في القائمة.

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