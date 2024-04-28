من هو هداف الدوري الانجليزي 2024 قبل مباريات اليوم؟

هداف الدوري الانجليزي 2024 لقب بتنافس عليه الكثير من اللاعبين في "البريميرليج" لهذا الموسم حيث يشهد تنافسا كبيرا ويتصدر لاعبين قائمة الهدافين وهم إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكول بالمر لاعب تشيلسي، حيث يتقاسمون الصدارة برصيد 20 هدفًا لكل منهما يليهم بفارق هدف واحد ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا، برصيد 19 هدف لكل منهما، فيما يقترب منهم لاعب بورنموث دومينيك سولانكي برصيد 18 هدفًا.

من هو هداف الدوري الانجليزي 2024

ويصعب في هذه الجولات تحديد هداف الدوري الانجليزي 2024 خاصة في ظل اقتراب الاعبون من بعضهم في عدد الأهداف وستحسم الجولات الأخيرة هذا السباق ويأتي جدول هدافي الدوري الانجليزي على هذا النحو:



ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024

الترتيب اللاعب الفريق الأهداف 1 إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 20 كول بالمر تشيلسي 20 2 ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 أولي واتكينز أستون فيلا 19 3 سولانكي بورنموث 18 4 محمد صلاح ليفربول 17 5 جارود بوين وست هام يونايتد 16 فيل فودين مانشستر سيتي 16 6 سون هيونغ مين توتنهام هوتسبير 15 7 بوكايو ساكا آرسنال 14 8 كريس وود نوتينغهام فورست 12 9 داروين نونيز ليفربول 11 هوانغ هي-تشان وولفرهامبتون 11 جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 11 كاي هافيرتز آرسنال 11 ماتيوس كونها وولفرهامبتون 11 10 أنثوني غوردون نيوكاسل يونايتد 10 برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 10 كارلتون موريس لوتون تاون 10 جوتا ليفربول 10 ليون بايلي أستون فيلا 10 لياندرو تروسارد آرسنال 10 نيكولاس جاكسون تشيلسي 10 ريتشاردليسون توتنهام هوتسبير 10 يوان ويسا برينتفورد 10 11 دوجلاس لويز أستون فيلا 9 إيليا أديبايو لوتون تاون 9 جولييان ألفاريز مانشستر سيتي 9 رودريغو مونيز فولهام 9 12 أنطوان سيمنيو بورنموث 8

صلاح ينافس

ويحتل اللاعب المصري محمد صلاح المركز الرابع برصيد 17 هدفًا مع فريقه ليفربول، يليه جارود بوين وفيل فودين من وست هام يونايتد ومانشستر سيتي على التوالي برصيد 16 هدفًا.

ومن الجدير بالذكر أن القائمة تضم أيضًا أسماءً بارزة مثل سون هيونغ مين من توتنهام وبوكايو ساكا من آرسنال، بالإضافة إلى مشاركة لاعبين مثل كريس وود من نوتينغهام فورست ودوجلاس لويز من أستون فيلا في القائمة.