جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباريات اليوم والتي تنطلق ضمن منافسات الجولة 35 من “البريميرليج”، حيث يتنافس اللاعبون على تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 والفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي في نهاية النسخة الحالية، حيث أصبحت الفرصة ممكنة للاعب إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في الابتعاد بالمنافسة بعدد الأهداف، حيث أنه يتعادل مع كول بالمر لاعب فريق تشيلسي برصيد 20 هدفًا بعد إخفاق بالمر من تسجيل الأهداف في هذه الجولة.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024

الترتيب اللاعب الفريق الأهداف 1 إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 20 1 كول بالمر تشيلسي 20 2 ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 2 أولي واتكينز أستون فيلا 19 3 سولانكي بورنموث 18 4 محمد صلاح ليفربول 17 5 جارود بوين وست هام يونايتد 16 5 فيل فودين مانشستر سيتي 16 6 سون هيونغ مين توتنهام هوتسبير 15 7 بوكايو ساكا آرسنال 14 8 كريس وود نوتينغهام فورست 12 9 داروين نونيز ليفربول 11 9 هوانغ هي-تشان وولفرهامبتون 11 9 جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 11 9 كاي هافيرتز آرسنال 11 9 ماتيوس كونها وولفرهامبتون 11 10 أنثوني غوردون نيوكاسل يونايتد 10 10 برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 10 10 كارلتون موريس لوتون تاون 10 10 جوتا ليفربول 10 10 ليون بايلي أستون فيلا 10 10 لياندرو تروسارد آرسنال 10 10 نيكولاس جاكسون تشيلسي 10 10 ريتشاردليسون توتنهام هوتسبير 10 10 يوان ويسا برينتفورد 10 11 دوجلاس لويز أستون فيلا 9 11 إيليا أديبايو لوتون تاون 9 11 جولييان ألفاريز مانشستر سيتي 9 11 رودريغو مونيز فولهام 9 12 أنطوان سيمنيو بورنموث 8

مباريات اليوم الأحد في الجولة 35

بعد اختتام مباريات أمس السبت، يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لاستئناف منافساته في اليوم، حيث يتم إقامة مباريات الجولة الـ 35 خلال الساعة الرابعة عصرا والسادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة واليكم جدول مباريات اليوم.