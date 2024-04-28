الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباريات اليوم

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي 2024

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباريات اليوم والتي تنطلق ضمن منافسات الجولة 35 من “البريميرليج”، حيث يتنافس اللاعبون على تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 والفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي في نهاية النسخة الحالية،  حيث أصبحت الفرصة ممكنة للاعب إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في الابتعاد بالمنافسة بعدد الأهداف، حيث أنه يتعادل مع كول بالمر لاعب فريق تشيلسي برصيد 20 هدفًا بعد إخفاق بالمر من تسجيل الأهداف في هذه الجولة.

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جدول ترتيب الدورى الإنجليزى 2024 بعد تعادل ليفربول

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024

الترتيب

اللاعب

الفريق

الأهداف

1إيرلينج هالاندمانشستر سيتي20
1كول بالمرتشيلسي20
2ألكسندر إيزاكنيوكاسل يونايتد19
2أولي واتكينزأستون فيلا19
3سولانكيبورنموث18
4محمد صلاحليفربول17
5جارود بوينوست هام يونايتد16
5فيل فودينمانشستر سيتي16
6سون هيونغ مينتوتنهام هوتسبير15
7بوكايو ساكاآرسنال14
8كريس وودنوتينغهام فورست12
9داروين نونيزليفربول11
9هوانغ هي-تشانوولفرهامبتون11
9جون فيليب ماتيتاكريستال بالاس11
9كاي هافيرتزآرسنال11
9ماتيوس كونهاوولفرهامبتون11
10أنثوني غوردوننيوكاسل يونايتد10
10برونو فيرنانديزمانشستر يونايتد10
10كارلتون موريسلوتون تاون10
10جوتاليفربول10
10ليون بايليأستون فيلا10
10لياندرو تروساردآرسنال10
10نيكولاس جاكسونتشيلسي10
10ريتشاردليسونتوتنهام هوتسبير10
10يوان ويسابرينتفورد10
11دوجلاس لويزأستون فيلا9
11إيليا أديبايولوتون تاون9
11جولييان ألفاريزمانشستر سيتي9
11رودريغو مونيزفولهام9
12أنطوان سيمنيوبورنموث8

مباريات اليوم الأحد في الجولة 35

بعد اختتام مباريات أمس السبت، يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لاستئناف منافساته في اليوم، حيث يتم إقامة مباريات الجولة الـ 35 خلال الساعة الرابعة عصرا والسادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة واليكم جدول مباريات اليوم.

الفريقالوقتالفريق
بورنموث4:00 مساءابرايتون
توتنهام 4:00 مساءاآرسنال
نوتينغهام فورست6:30 مساءامانشستر سيتي
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