الأحد 12 مايو 2024
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توك شو

ملاحقة قضائية لسبعة من كبار تجار الدواجن بتهمة التلاعب بالأسعار.. ما التفاصيل؟

الدواجن
الدواجن

في تطور جديد لمكافحة الممارسات الاحتكارية في سوق الدواجن، أعلن الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، عن بدء إجراءات قانونية ضد سبعة من كبار التجار المتهمين بالتحكم في أسعار السوق. 

وأوضح ممتاز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن هؤلاء التجار كانوا يتفقون سرًا على تسعير الدواجن بدءًا من المزرعة وحتى البائع النهائي.

وأكد "ممتاز" أن السمسرة كانت الوسيلة التي استخدمها هؤلاء التجار للتوافق على الأسعار، مشيرًا إلى أن القضية قد أحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولفت إلى أن الأسعار التي حددها هؤلاء كانت تتجاوز المعدلات الطبيعية، مما يعيق العملية الطبيعية للعرض والطلب ويحول دون دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

وأشار إلى أن الجهاز يعتزم توسيع نطاق مراقبته ليشمل الأجهزة الكهربائية، متوقعًا أن تكون هناك أخبار سارة للمواطنين في الفترة المقبلة.

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