الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى 2024 بعد تعادل ليفربول

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 بعد مباريات يوم السبت وتعادل فريق ليفربول مع فريق وست هام إيجابيا بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مايصعب مهمة الريدز في الفوز باللقب هذا العام ويضع نفسه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

مباريات متبقية

عليه

له

نقاط

آرسنال342455482+2677
مانشستر سيتي332373580+3276
ليفربول352294377+3675
أستون فيلا342167373+2269
توتنهام هوتسبير321868665+4960
مانشستر يونايتد3416612452+5254
نيوكاسل يونايتد3416513553+7453
وست هام يونايتد351310123-9+5649
تشيلسي3313812534+6247
وولفرهامبتون35137155-7+4846
بورنموث34129136-11+4945
برايتون331111115-24+5241
فولهام35127165-4+5143
كريستال بالاس351010155-12+4540
إيفرتون35128154-11+3736
برينتفورد3598186-8+5235
نوتينغهام فورست3479186-18+4226
لوتون تاون3567227-29+4825
بيرنلي3559217-32+3824
شيفيلد يونايتد3537259-63+3416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصراع على اللقب والمتصدرين لجدول ترتيب الدوري الانجليزي 

في صراع مثير على اللقب، يتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، ويتفوق بفارق نقطة واحدة عن منافسه مانشستر سيتي. يُعزز آرسنال موقعه كمرشح قوي للتتويج باللقب، بعد تحقيقه 24 فوزًا و5 تعادلات وخمس هزائم فقط هذا الموسم.

من جهته، يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 23 فوزًا و7 تعادلات و3 هزائم. يظهر الفريق أداءً قويًا قد يشكل تحديًا حقيقيًا لصدارة آرسنال.

أما ليفربول، فيحتل المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بعد تحقيقه 22 فوزًا و9 تعادلات و4 هزائم. يقدم الفريق أداءًا مُقنعًا يُظهر جاهزيته للتنافس على اللقب حتى اللحظة الأخيرة من الموسم.

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