جدول ترتيب الدورى الإنجليزى 2024 بعد تعادل ليفربول

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 بعد مباريات يوم السبت وتعادل فريق ليفربول مع فريق وست هام إيجابيا بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مايصعب مهمة الريدز في الفوز باللقب هذا العام ويضع نفسه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

الفريق لعب فاز تعادل خسر مباريات متبقية عليه له نقاط آرسنال 34 24 5 5 4 82 +26 77 مانشستر سيتي 33 23 7 3 5 80 +32 76 ليفربول 35 22 9 4 3 77 +36 75 أستون فيلا 34 21 6 7 3 73 +22 69 توتنهام هوتسبير 32 18 6 8 6 65 +49 60 مانشستر يونايتد 34 16 6 12 4 52 +52 54 نيوكاسل يونايتد 34 16 5 13 5 53 +74 53 وست هام يونايتد 35 13 10 12 3 -9 +56 49 تشيلسي 33 13 8 12 5 34 +62 47 وولفرهامبتون 35 13 7 15 5 -7 +48 46 بورنموث 34 12 9 13 6 -11 +49 45 برايتون 33 11 11 11 5 -24 +52 41 فولهام 35 12 7 16 5 -4 +51 43 كريستال بالاس 35 10 10 15 5 -12 +45 40 إيفرتون 35 12 8 15 4 -11 +37 36 برينتفورد 35 9 8 18 6 -8 +52 35 نوتينغهام فورست 34 7 9 18 6 -18 +42 26 لوتون تاون 35 6 7 22 7 -29 +48 25 بيرنلي 35 5 9 21 7 -32 +38 24 شيفيلد يونايتد 35 3 7 25 9 -63 +34 16

الصراع على اللقب والمتصدرين لجدول ترتيب الدوري الانجليزي

في صراع مثير على اللقب، يتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، ويتفوق بفارق نقطة واحدة عن منافسه مانشستر سيتي. يُعزز آرسنال موقعه كمرشح قوي للتتويج باللقب، بعد تحقيقه 24 فوزًا و5 تعادلات وخمس هزائم فقط هذا الموسم.

من جهته، يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 23 فوزًا و7 تعادلات و3 هزائم. يظهر الفريق أداءً قويًا قد يشكل تحديًا حقيقيًا لصدارة آرسنال.

أما ليفربول، فيحتل المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بعد تحقيقه 22 فوزًا و9 تعادلات و4 هزائم. يقدم الفريق أداءًا مُقنعًا يُظهر جاهزيته للتنافس على اللقب حتى اللحظة الأخيرة من الموسم.