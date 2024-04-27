السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ألميريا أول الهابطين من الدورى الإسبانى موسم 2023/ 2024

الليجا
الليجا

أصبح فريق ألميريا أول الفرق الهابطة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2023/ 2024 بعد خوضه 33 جولة من المسابقة.

ويتبقى على انتهاء بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 5 جولات، في الوقت الذي يقترب فيه ريال مدريد من حسم اللقب مع تصدره المسابقة بفارق 13 نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

وكان ألميريا قد تعرض للخسارة أمام خيتافي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 لبطولة الدوري الإسباني موسم 2023/ 2024.

وبعد تلك الخسارة، صار فريق ألميريا أول الهابطين من الدوري الإسباني هذا الموسم دون أن يفوز بأي مباراة في 17 مواجهة على ملعبه.

وخلال الـ33 جولة التي مرت بالدوري الإسباني، فاز ألميريا في مباراة واحدة فقط وتعادل في 11 مواجهة وخسر 21 مباراة.

واستقبلت شباك ألميريا 67 هدفًا، فيما سجل الفريق 32 هدفًا خلال مبارياته حتى الآن بالبطولة، ويملك 14 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، ويليه جيرونا برصيد 71 نقطة، ثم برشلونة في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

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ريال مدريد يستعد لمواجهة بايرن ميونخ بالفوز على ريال سوسيداد

كان ريال مدريد الإسباني قد استعد لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتحقيقه فوزًا صعبًا على ريال سوسيداد بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وسجل أردا جولير هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بعد تسديده رائعة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع فريق ريال سوسيداد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 32 عن طريق الياباني كوبو، لاعب الريال السابق، لكن تم إلغاء الهدف عبر تقنية الفيديو بداعي وجود خطأ لصالح تشواميني لاعب وسط ريال مدريد.

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