الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد حسم الكلاسيكو.. متى يتوج الريال بلقب الليجا؟

ريال مدريد
ريال مدريد

بات ريال مدريد على أعتاب التتويج باللقب الـ36 في تاريخهم بالدوري الإسباني بعد حسم الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة أمس.

واحتفظ ريال مدريد بصدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وأصبح الفارق 11 نقطة مع الغريم قبل ست جولات لنهاية الليجا، حيث يستعد الملكي للاحتفال بالدوري الغائب منذ الموسم قبل الماضي.

متى يتوج الريال بلقب الليجا؟

يحتاج الريال إلى 8 نقاط ليتوج باللقب رسميًا دون النظر إلى نتائج برشلونة حيث سيكون رصيده 88 نقطة وهو أقصى عدد نقاط يصل إليه برشلونة في المسابقة وحينها يتوج بفارق الأهداف.

وسيكون لقاء التتويج في الجولة الـ 35 أمام غرناطة خارج أرضه حيث يحتاج للتعادل أو المكسب للتتويج بشكل رسمي.

وفي حال خسارة برشلونة أمام فالنسيا الجولة الماضية وفوز الريال سيكون الميرنجي في الصدارة بـ 84 نقطة وخلفه البارسا بـ 70.

حينها سيحتاج الريال الفوز في الجولة الـ 34 للتتويج بشكل رسمي وعلى ملعبه ضد قادش.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

الفارق

نقاط

1ريال مدريد322561+7081
2برشلونة322174+6470
3جيرونا322156+6768
4أتلتيكو مدريد321949+5961
5أتلتيك بيلباو3216106+5258
6ريال سوسييداد3213127+4651
7ريال بيتيس3212128+4048
8فالنسيا3213811+3547
9فياريال3211912+5142
10خيتافي3291310+3840
11أوساسونا3211615+3739
12لاس بالماس3210715+3037
13ديبورتيفو ألافيس329815+2835
14إشبيلية3181013+3934
15رايو فايكانو3271312+2734
16مايوركا3161312+2531
17سيلتا فيغو3271015+3731
18قادش3241315+2225
19غرناطة323920+3318
20ألميريا3211120+3114
ريال مدريد الدوري الاسباني الكلاسيكو برشلونة الليجا

مواد متعلقة

"البطل".. صحف إسبانيا تُشيد بأداء ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الليجا

جدول ترتيب الدورى الإسبانى بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

أب ينتحل صفة ضابط.. تفاصيل إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالمعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال