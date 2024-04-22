بعد حسم الكلاسيكو.. متى يتوج الريال بلقب الليجا؟

بات ريال مدريد على أعتاب التتويج باللقب الـ36 في تاريخهم بالدوري الإسباني بعد حسم الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة أمس.

واحتفظ ريال مدريد بصدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وأصبح الفارق 11 نقطة مع الغريم قبل ست جولات لنهاية الليجا، حيث يستعد الملكي للاحتفال بالدوري الغائب منذ الموسم قبل الماضي.

متى يتوج الريال بلقب الليجا؟

يحتاج الريال إلى 8 نقاط ليتوج باللقب رسميًا دون النظر إلى نتائج برشلونة حيث سيكون رصيده 88 نقطة وهو أقصى عدد نقاط يصل إليه برشلونة في المسابقة وحينها يتوج بفارق الأهداف.

وسيكون لقاء التتويج في الجولة الـ 35 أمام غرناطة خارج أرضه حيث يحتاج للتعادل أو المكسب للتتويج بشكل رسمي.

وفي حال خسارة برشلونة أمام فالنسيا الجولة الماضية وفوز الريال سيكون الميرنجي في الصدارة بـ 84 نقطة وخلفه البارسا بـ 70.

حينها سيحتاج الريال الفوز في الجولة الـ 34 للتتويج بشكل رسمي وعلى ملعبه ضد قادش.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة