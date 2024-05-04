السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المعلمة عسلية تهدد عرش الأهلى والزمالك: هعمل فريق يفوز بكل البطولات

المعلمة عسلية
المعلمة عسلية

فتحت المعلمة عسلية أحد أشهر معالم سوق الجمعة، في منطقة السيدة عائشة التابعة لمحافظة القاهرة، مكتبًا لحل المشاكل في سوق الجمعة، وذلك خلال الفترة القليلة الماضية.

وخلال جولة "الدستور" داخل سوق الجمعة التقينا مع المعلمة عسلية في بث مباشر، والتي بدأت حديثها فيه بأنها سوف تقوم بتنفيذ فريق كرة قدم ينافس النادي الأهلي ونادي الزمالك وسوف يفوز بكافة البطولات.

لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

التقى "الدستور" المعلمة عسلية للوقوف على إدارتها للمشاكل التي تحدث في سوق الجمعة، وطريقة تعاملها مع الأهالي، وسر شهرتها بين رواد السوق.

وقالت المعلمة، في فيديو خاص عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن سوق الجمعة من أكبر وأقدم الأسواق في مصر، لذلك تتوافد عليه أعداد كبيرة جدًا من المواطنين بشكل دوري، الأمر الذي يتسبب في نشوب العديد من المشاكل بين رواد سوق الجمعة والأهالي.

المعلمة عسلية السيدة عائشة سوق الجمعة النادي الأهلي الزمالك

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