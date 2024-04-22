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رياضة

جدول ترتيب الدورى الإسبانى بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

يشهد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل في "الكلاسيكو" ضمن منافسات الجولة 32 من "الليجا" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بحثًا كثيفًا عبر محرك "جوجل"، وهو ما يعكس اهتمام الجماهير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر وخارجها للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة وفارق النقاط بينهما.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

الفارق

نقاط

1ريال مدريد322561+7081
2برشلونة322174+6470
3جيرونا322156+6768
4أتلتيكو مدريد321949+5961
5أتلتيك بيلباو3216106+5258
6ريال سوسييداد3213127+4651
7ريال بيتيس3212128+4048
8فالنسيا3213811+3547
9فياريال3211912+5142
10خيتافي3291310+3840
11أوساسونا3211615+3739
12لاس بالماس3210715+3037
13ديبورتيفو ألافيس329815+2835
14إشبيلية3181013+3934
15رايو فايكانو3271312+2734
16مايوركا3161312+2531
17سيلتا فيغو3271015+3731
18قادش3241315+2225
19غرناطة323920+3318
20ألميريا3211120+3114

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مدريد تحتفظ بالصدارة بعد الكلاسيكو

واحتفظ ريال مدريد بصدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة، كما خسر فريق أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الأحد، بهدفين مقابل لا شيء ليتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة رقم 61 في المركز الرابع، بينما ارتفع ألافيس إلى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

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