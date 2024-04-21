تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ريال مدريد، في الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل “اللوس بلانكوس”.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، فشهد البدء بـ أندرياس كريستنسن أساسيًا ليقود محور الوسط الدفاعي، فيما يجلس بيدري جونزاليس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

يُذكر أن مباراة الدور الأول التي أُقيمت على ملعب لويس كومبانيس “مونتجويك” معقل الفريق الكتالوني، قد انتهت بانتصار الضيف ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.