أرقام وحقائق من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الليلة

يحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو” مساء اليوم الأحد، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة مباريات الجولة الـ 32 من الليجا.

ويسعى فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عاملى الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق برشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة منه لمصالحة الجماهير، بجانب تقليص الفارق مع ريال مدريد والاقتراب من لقب الدوري الإسباني رغم صعوبة الأمر.

اللقاء هو 188 في تاريخ مواجهات الفريقين بالليجا، حيث يتفوق الميرنجي بـ 78 انتصارا في 187 لقاء ماضيا و74 لصالح البارسا وحسم التعادل المواجهة في 35.

يكتسح الريال البارسا في آخر 10 مواجهات بالليجا حيث فاز في 6 وخسر 3 وتعادل في 1.

ويعود آخر فوز كبير في الكلاسيكو بالليجا لموسم 2021-2022 عندما اكتسح البلوجرانا الريال برباعية نظيفة في البرنابيو.

البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في مباريات كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة برصيد 7 مساهمات.

كما سجل فينيسيوس أكبر عدد من الأهداف في مباريات الكلاسيكو من بين قائمة لاعبي الفريقين الحالية، بواقع 6 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة ويليه فيدريكو فالفيردي بـ 4 أهداف.

وسيفض كارلو أنشيلوتي شراكته مع بيب جوارديولا كرابع أكثر المدربين ظهورًا في الكلاسيكو بـ 15 مباراة حيث ستكون مباراة الليلة هي الـ 16 للمدرب الإيطالي.

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم "سيزار سوتو جرادو".

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة فى الدورى الإسبانى

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.