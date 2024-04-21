تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة القمة النارية اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

من المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو.

خط وسط الملعب: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري.

في خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الليجا

يحل فريق برشلونة ضيفًا على غريمه التقليدي ريال مدريد، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم سيزار سوتو جرادو.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

بينما يتواجد فريق برشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.