الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة القمة النارية اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

من المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو.

خط وسط الملعب: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري.

في خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الليجا

يحل فريق برشلونة ضيفًا على غريمه التقليدي ريال مدريد، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشافي يعلن قائمة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم سيزار سوتو جرادو.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

بينما يتواجد فريق برشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري  الإسباني برصيد 70 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

اقرأ أيضاً 

"كلاسيكو الليجا".. ريال مدريد يتفوق نسبيًا على برشلونة في تاريخ المواجهات

برشلونة ريال مدريد تشكيل برشلونة كلاسيكو الدوري الاسباني تشكيل برشلونة المتوقع

مواد متعلقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2024 والقنوات الناقلة

تشافي يعلن قائمة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

"كلاسيكو الليجا".. ريال مدريد يتفوق نسبيًا على برشلونة في تاريخ المواجهات

صراع اللقب يشعل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

أنشيلوتى يعلن قائمة ريال مدريد أمام برشلونة فى الكلاسيكو

مؤتمر أنشيلوتى: برشلونة فريق تنافسى.. وقريبون من حصد لقب الليجا

الأكثر قراءة

عاجل|غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مصدر لـ"الدستور": مصر تُوقف تصدير الغاز لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف

تعاون مصرى سعودى لإنشاء شركة سيارات كهربائية

النواب يتوافدون على مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية لبدء جلسة مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى