السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مؤتمر أنشيلوتى: برشلونة فريق تنافسى.. وقريبون من حصد لقب الليجا

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني “الليجا”.

موعد مباراة ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أنشيلوتي يتحدث عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الكلاسيكو: "مواجهة الغد أمام الغريم برشلونة بالتأكيد ستكون صعبة ومليئة بالإثارة والندّية كما هو الحال لجميع مباريات الكلاسيكو".

وتابع: "برشلونة فريق تنافسي للغاية، وهم في حالة جيدة، ولكننا أيضًا قريبون جدًا من تحقيق لقب الدوري، نأمل في حصد اللقب في النهاية".

وأضاف: "الفريق يتعافى بشكل جيد، وهناك لاعبون يحتاجون إلى يوم إضافي، وميندي لم يتدرب اليوم، ولكننا سنعمل على تشكيل أفضل فريق ممكن في مباراة الكلاسيكو".

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وبسؤاله عن الانتقادات الموجهة ضد ريال مدريد، أجاب أنشيلوتي: "لست متفاجئًا، يمكن للجميع أن يكون لهم رأيهم".

وأوضح: "بالنسبة لنا، من الواضح جدًا كيف يجب أن نلعب، وعليك أن تتعامل بشكل جيد عندما تكون لديك الكرة وعندما لا تمتلكها".

وواصل: "الجماهير ليست حزينة حتى الآن. إنهم سعداء وأنا سعيد بذلك وهذا ما يهم".

وعن مستقبل ناتشو، قال أنشيلوتي: "سوف يتحدث عن مستقبله، يجب عليه أن يقول ما يريد أن يفعله، ولكن ما يمكنني قوله أنه لعب مباراة مذهلة في ذلك اليوم، مباراة عالية المستوى. لقد كان وما زال وسيظل مدافعًا رائعًا".

وعن إمكانية مشاركة إيدير ميليتاو في قمة الكلاسيكو، قال: "يمكن أن يكون أساسي. يحتاج فقط إلى دقائق وهو جاهز. إنه يريد أن يلعب، لذلك قد يكون خيارًا".

كما أشاد أنشيلوتي بأداء فالفيردي، قائلًا: "إنه لاعب رائع، وجيد جدًا دائمًا في الملعب، وساعد الفريق كثيرًا، إنه صارم ولهذا السبب أعتمد عليه، ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لي".

واختتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته، مُؤكدًا: "الجميع يقوم بعمل جيد، ونجاح الفريق أولوية، ورؤية هذا الأمر يسعدني للغاية، ويؤكد أن هذا الفريق رفيع المستوى".

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