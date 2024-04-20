مؤتمر تشافى: خسارة البارسا فى الكلاسيكو تعنى انتهاء الصراع على اللقب

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أن لقاء الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد هو الأهم في الموسم غدًا في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي للقاء: "ريال مدريد فاز بالكثير، ولهذا يلعب بثقة أكبر، أنا لا أؤمن كثيرًا بالحظ، الأمر ليس صدفة، الريال في آخر ثلاث سنوات أقصى مرتين أفضل فريق في العالم".

وأضاف: "غدًا لدينا الفرصة للتنافس على الدوري، إنها المباراة الأكثر أهمية في الموسم، سنجد ريال مدريد قويًا، بل وأكثر من ذلك بعد إقصاء أفضل فريق في العالم، السيتي اليوم تدربنا بشكل جيد، أمس كنا متعبين من دوري أبطال أوروبا، الفريق متحمس للقتال من أجل هذا الدوري".

وتابع: "بالنسبة لنا، إنها أهم مباراة في الموسم، علينا الفوز للضغط على المتصدر إذا فزنا، فسوف نكون على بُعد خمس نقاط، وهذا هو السيناريو الذي نرغب فيه، إذا خسرنا سيكون انتهى الدوري".

وأتم: "نحن نُكن كل الاحترام لريال مدريد، لقد خسروا مباراة واحدة من أصل 31 مباراة في الدوري، هذه أرقام غير عادية، لدينا أربع نقاط فقط أقل من الموسم الماضي، غدًا لدينا الفرصة للتنافس ضد فريق كبير فريق عظيم".