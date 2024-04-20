السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مؤتمر تشافى: خسارة البارسا فى الكلاسيكو تعنى انتهاء الصراع على اللقب

تشافي
تشافي

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أن لقاء الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد هو الأهم في الموسم غدًا في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي للقاء: "ريال مدريد فاز بالكثير، ولهذا يلعب بثقة أكبر، أنا لا أؤمن كثيرًا بالحظ، الأمر ليس صدفة، الريال في آخر ثلاث سنوات أقصى مرتين أفضل فريق في العالم".

وأضاف: "غدًا لدينا الفرصة للتنافس على الدوري، إنها المباراة الأكثر أهمية في الموسم، سنجد ريال مدريد قويًا، بل وأكثر من ذلك بعد إقصاء أفضل فريق في العالم، السيتي اليوم تدربنا بشكل جيد، أمس كنا متعبين من دوري أبطال أوروبا، الفريق متحمس للقتال من أجل هذا الدوري".

وتابع: "بالنسبة لنا، إنها أهم مباراة في الموسم، علينا الفوز للضغط على المتصدر إذا فزنا، فسوف نكون على بُعد خمس نقاط، وهذا هو السيناريو الذي نرغب فيه، إذا خسرنا سيكون انتهى الدوري".

وأتم: "نحن نُكن كل الاحترام لريال مدريد، لقد خسروا مباراة واحدة من أصل 31 مباراة في الدوري، هذه أرقام غير عادية، لدينا أربع نقاط فقط أقل من الموسم الماضي، غدًا لدينا الفرصة للتنافس ضد فريق كبير فريق عظيم".

تشافي تشافي هيرنانديز برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد

مواد متعلقة

ريال مدريد لم يخرج من دور الثمانية في التشامبيونزليج منذ موسم 2003 – 2004

أول تعليق من أراوخو بعد تسببه فى إقصاء برشلونة من دورى الأبطال

الأكثر قراءة

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح