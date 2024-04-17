أول تعليق من أراوخو بعد تسببه فى إقصاء برشلونة من دورى الأبطال

عبّر الأوروجواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة الإسباني، عن آسفه لتسببه في إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بالخسارة أمامه بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب على ملعب لويس كومبانيس "مونتجويك".

وكان برشلونة متقدمًا في النتيجة خلال أول 15 دقيقة من المباراة، قبل أن يتحصل أراوخو على بطاقة حمراء مباشرة لعركلته برادلي باركولا، ليسجل باريس سان جيرمان 4 أهداف مستغلًا النقص العددي لمنافسه.

وكتب أراوخو عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي: "كرة القدم التي منحتني الكثير من السعادة، تضربني الآن بشدة".

وأضاف: "أشكر كل من وقف بجانبي دون قيد أو شرط، وزملائي الذين تركوا كل شيء في الملعب، والجماهير التي آمنت بهذا الفريق حتى النهاية. أنا آسف جدًا لأنني لم أعطكم هذه الفرحة".

وأردف: "سنحاول مرة أخرى. تحيا برشلونة، إلى الأبد.. الأمور في أيدي الله".