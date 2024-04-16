بوروسيا دورتموند يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بانتصاره المثير على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب دور ربع النهائي.

افتتح جوليان براندت التسجيل لـ بوروسيا في الدقيقة 34 بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، فشل يان أوبلاك حارس أتلتيكو في التصدي لها.

وسجل إيان ماتسين الهدف الثاني لـ بوروسيا دورتموند في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة من السويسري مارسيل سابيتزر بالكعب، ليقتحم منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية بيسراه في الشباك، معلنًا عن تقدم فريقه بثنائية.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، [ 3 تغييرا دفعة واحدة، بإشراك باريوس، أنخيل كوريا، ريكيلمي.

وسجل ماتس هوملز مدافع بوروسيا الهدف الأول لـ أتلتيكو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 أثناء محاولته إبعاد رأسية هيرموسو.

واستطاع الأرجنتيني أنخيل كوريا تسجيل هدف التعادل لـ أتلتيكو في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع فولكروج تسجيل الهدف الثالث لـ بوروسيا في الدقيقة 71 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها سابيتزر من الجهة اليسرى.

وأحرز النمساوي مارسيل سابيتزر الهدف الرابع للفريق الألماني في الدقيقة 74 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليقود فريقه للصعود لدور نصف النهائي.

وكان أتلتيكو قد فاز في مباراة الذهاب على أرضه، بهدفين مقابل هدف.

تشكيل أتلتيكو .. تغيير وحيد في صفوف كتيبة سيميوني أمام دورتموند

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، خيمنيز، فيتسل، أزبيليكوتا، هيرموسو

خط الوسط: يورنتي، كوكي، دي بول

خط الهجوم: موراتا، جريزمان

مشوار أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد لهذا الدور، بعدما حقق فوزًا صعبًا بشق الأنفس على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما صعد فريق بروسيا دورتموند للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على “بي إس في آيندهوفن” الهولندي بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من التشامبيونزليج.