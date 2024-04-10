الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد يحسم لقاء الذهاب أمام دورتموند بهدفين لهدف في الأبطال

اتلتيكو
اتلتيكو

تغلب أتلتيكو مدريد  الإسباني على نظيره بروسيا دروتموند الألماني بهدفين لهدف، اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب الفريقين الثلاثاء المقبل في سيجنال إيدونا بارك بلقاء الإياب.

تقدم مبكرًا لصالح الأتلتي رودريجو دي بول بالدقيقة 4 بخطأ فادح من دفاعات دورتموند، ليستغله وينفرد بالمرمى ويضع الكرة بسهولة.

وفي الدقيقة 32 من هجمة مرتدة مرر أنطوان جريزمان كرة للينو الذي انفرد بمرمى كوبيل، ووضع الكرة على يساره.

وقلص سبيستيان هالير النتيجة لصالح دورتموند، في الدقيقة 81 بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين أوبلاك.

تشكيل أتلتيكو مدريد.. جريزمان وموراتا يقودان الهجوم أمام دورتموند

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، خيمنيز، فيتسل، أزبيليكوتا، لينو

خط الوسط: يورنتي، كوكي، دي بول

خط الهجوم: موراتا، جريزمان

تشكيل بوروسيا دورتموند

وضم تشكيل بوروسيا دورتموند كلًا من:

في حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: رييرسون - ماتس هونلز - شلوتيربيك - ماتسين

خط الوسط: إيمري كان - مارسيل سابيتزر - نميشا

خط الهجوم: جادون سانشو - كريم أديمي - فولكروج.

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