22 لاعبا في قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند.. واستدعاء ناشئ مغربي

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني، والتي ستجرى مساء اليوم الأربعاء، على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو)، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة فريق العاصمة الإسبانية، التي ضمت 22 لاعبا، استدعاء الناشىء المغربي سالم الجباري، ليكمل القائمة، التي شهدت غياب كل من ماريو هيرموسو، وممفيس ديباي، وتوماس ليمار.

وسيغيب هيرموسو للمباراة الثالثة على التوالي بسبب إصابة عضلية، ويغيب ليمار للمباراة رقم 41 تواليا منذ إصابته بقطع في وتر أكيلس في 16 سبتمبر الماضي، بينما سيغيب ليمار عن مواجهة دورتموند بسبب إصابة تعرض لها يوم السبت الماضي.

وضمت قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة دورتموند كل من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك وهوراشيو مولدوفان وأنطونيو جوميس.

خط الدفاع: ناويل مولينا وأكسل فيتسل وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز وجابرييل باوليستا وسيزار أزبليكويتا ورينيلدو ماندافا.

خط الوسط: صامويل لينو ورودريجو ريكيلمي وماركوس يورينتي ورودريجو دي بول وكوكي ريسوريكسيون وساؤول نييجيز وآرثر فيرميرين وبابلو باريوس.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان وألبارو موراتا وأنخيل كوريا والجباري.