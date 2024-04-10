الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مازيمبى يعلن موعد مباراة الأهلى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

مازيمبي الكونغولي
مازيمبي الكونغولي

كشف نادي مازيمبي الكونغولي، موعد مباراتيه أمام الأهلي المصري في إطار الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما ذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإن مباراة الذهاب ستقام على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي، يوم السبت 20 أبريل في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 26 من نفس الشهر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ولم يلتق الأهلي ومازيمبي منذ أن تقابلا في دور المجموعات لدوري الأبطال في نسخة عام 2012.

وحقق الأهلي الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى قبل أن يحقق مازيمبي الفوز في مباراة الجولة الخامسة بهدفين دون رد. 

 

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