الأهلى يطالب كاف بتأجيل مباراة مازيمبى الكونغولى 24 ساعة بسبب القمة

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتنسيق مع إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب على أجراء عدة اتصالات رسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" شهدت مطالبة إدارة القلعة الحمراء بإقامة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم ٢٠ أبريل الجاري بدلًا من ١٩ للحصول على يوم راحة إضافية بعد خوض مباراة القمة المقرر لها يوم ١٥ من الشهر ذاته أمام الزمالك.

وأوضح مدير الكرة، خلال الاتصالات، أن الفريق الأول بالنادي الأهلي في حاجة لترحيل موعد مباراة مازيمبي ٢٤ ساعة نظرًا لظروف السفر أيضًا من القاهرة إلى الكونغو وينتظر القرار خلال الساعات المقبلة.

وشدد خالد بيبو في اتصالاته أن المباراة مصيرية ولابد أن تكون هناك حالة من المساواة بين الفريقين في ظل عدم انتظام الدوري المصري في الفترة الأخيرة.

وبات من المنتظر أن يسبق سمير عدلي، المدير الإداري بالجهاز الفني البعثة إلى الكونغو؛ من أجل الاطمئنان على كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة، سواء حجز فندق الإقامة وأيضًا ملعب التدريب للفريق قبل اللقاء المرتقب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طبيب الأهلي يعلن غياب كريستو عن مواجهة الأهلي وزد

تأكد استمرار غياب التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول الأهلي عن المشاركة وخروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني في مباراة زد المقرر لها مساء غد الخميس وذلك بسبب الإصابة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب فريق النادي الأهلي، إن كريستو خضع لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم.

وأضاف طبيب الفريق أن كريستو يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي، وفي إطار البرنامج التدريبي المحدد له قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته، عصر أمس الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة زد المقرر لها غدًا الخميس.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين؛ للوقوف على بعض النقاط الفنية في مباراة إنبي، وبدء التحضير لمواجهة زد المقبلة.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة إنبي أمس الأول، تدريبات استشفائية في "الجيم" للتخلص من الإجهاد.

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز والمحدد لها مساء غد الخميس باستاد السلام.