الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوزيه كلايتون: الترجى لا يقل عن الأهلى وسنتوج باللقب الإفريقى

جوزيه كلايتون مدافع
جوزيه كلايتون مدافع الترجي السابق

تحدث البرازيلي جوزيه كلايتون، مدافع فريق الترجي التونسي، عن مواجهة الفريق أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو الجاري على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، على أن تقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم 25 مايو.

وقال كلايتون في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الترجي هذا العام مختلف عن الأعوام الأخيرة، الأهلي سيجد فريق مغاير تمامًا في النهائي الإفريقي".

وأضاف: "منظومة كاردوسو الدفاعية وتألق مميش سيرجحان الترجي أمام الأهلي".

وتابع: "أمان الله مميش سيكون الحارس الأفضل في إفريقيا، وهو سبب وصول الترجي لهذا الدور".

وواصل حديثه: "إقصاء صن داونز منح الثقة لفريق وجماهير الترجي، وستعود السيادة لنا داخل القارة".

وأتم تصريحاته: "الأهلي فريق كبير وله تاريخ لكن الترجي لا يقل عنه في شيء".

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف ملعب "حمادي العقربي" مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 مايو الجاري.

وتقام في تمام العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو بتوقيت القاهرة.

أما مباراة الإياب على ستاد القاهرة، فمن المنتظر أن تقام يوم 25 من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة لمواجهتا الأهلي والترجي بنهائي الأبطال

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهتا ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري، سواء برادس أو هنا القاهرة، على الهواء مباشرة.

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