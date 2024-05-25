السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل جاهزة لوقف إطلاق النار فى غزة.. تسريبات جديدة من داخل كابينت الحرب

غزة
غزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الاخبارية، إن هناك بعض التقارير الإعلامية التي تتحدث عن مجلس الحرب يتحدث ويذكر وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

ونوهت إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسريب معلومات كهذه من داخل هذه الاجتماعات سواء في كابينت الحرب أو حتى في المجلس المصغر المعني بإدارة الشون السياسية والأمنية، كما أنها المرة الأولى لقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والسياسية يقولون بأنه إسرائيل جاهزة لتقديم تنازلات حتى ولو وصل لوقف إطلاق النار بشكل مستقبلي في القطاع ولكن بشرط أن إسرائيل تستطيع العودة متى تشاء.

وأشارت إلى أنه عادة يكون هناك شح في التصريحات والمعلومات الرسمية بسبب الأعياد وفق الديانة اليهودية، لذلك وحتى هذه المعلومات التي تتعلق في صفقة التبادل تبقى طي الكتمان ويشوبها نوع كبير من السرية خاصة أن المباحثات الأخيرة تقول وسائل إعلام إسرائيلية إنها وصلت إلى طريق مسدود. 

وتابعت أن هناك بعض الليونة في الموقف الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بأعداد المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية الأحياء منهم التي تنوي فصائل المقاومة الإفراج عنهم في مراحل الصفقة، التي تشمل الحالات الإنسانية والنساء سواء من المدنيات على حد تعبيرهم أو المجندات.

دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الاخبارية التقارير الإعلامية قطاع غزة غزة الموقف الإسرائيلي

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