السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ناقد رياضى: الأهلى يواجه تحديًا كبيرًا بتوفير بديل على معلول أمام الترجى

الأهلي
الأهلي

قال الناقد الرياضي محمد الصايغ، إن نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم بين فريقي الأهلي والترجي التونسي من اللقاءات الصعبة، والتي ستشهد تكتلًا دفاعيًا من قبل لاعبي الفريق التونسي، مؤكدًا أن مهمة الأهلي صعبة إلى حد ما بسبب نتيجة مباراة الذهاب.

وأضاف "الصايغ"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 8 الصبح، والمذاع على فضائية dmc، أن الساعات الأخيرة شهدت دعمًا ومساندة من قبل عدد كبير من جماهير الزمالك للنادي الأهلي في هذا التوقيت من أجل حصد اللقب، خاصة بعد حصول النادي الأبيض على كأس الكونفيدرالية.

وتابع أن مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، أكد أن الجماهير ستمثل ضغطًا كبيرًا على فريق الترجي، وطالبهم بتقديم الدعم للفريق طوال الـ90 دقيقة.

وأشار إلى أن الأهلي يفتقد عنصرين مؤثرين، وهما عمرو السولية وعلي معلول، ولا يوجد لاعب يمكن أن يعوض غياب معلول في مركز الظهير الأيسر.

ويشهد استاد القاهرة الدولي اليوم السبت 25 مايو 2024، مواجهة نارية تجمع بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، ويسعى الأهلي للفوز باللقب، بينما يطمح الترجي للتتويج.

ناقد رياضى الاهلى الناقد الرياضي محمد الصايغ 8 الصبح DMC الأهلي والترجي

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