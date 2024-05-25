مفاجأة.. القدماء المصريين اهتموا بذوي الهمم بهذه الطريقة

قال الدكتور أحمد بدران، إن الحضارة المصرية القديمة من أقدم وأرقى الحضارات في طريقة تعاملها مع ذوي الهمم بطريقة، مشددًا على أنه عند مقارنتها مع باقي الحضارات سنجد أنها راعت فكرة حقوق الإنسان والمواطنة قبل ظهور أي منظمات أو ديانات سماوية، ووضعت المثل العليا والمبادئ الأولى للتعامل معهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات.

أشار بدران، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية "dmc"، أنه بالرغم من عظمة الحضارة اليونانية والرومانية وكل ما ورد عنهم، لكن فيما يخص ذوي الهمم فإن الحضارة الإغريقية كانت تلقي بذوي الاحتياجات الخاصة على قمم الجبال حتى تختطفهم الطيور الشرسة آكلة اللحوم والحيوانات المفترسة.

وكشف عن وجود حكمة عاش بها الناس في الحضارة المصرية القديمة وهي: "لا تسخر من أعمى ولا من قزم"، موضحًا أنها حكمة لحكيم سمي “آمون إم أوبت” للتعليم والتنشئة للنشئ الصغير لكي يتبع هذا السلوك الطيب.