أسامة كمال: بايدن يبحث عن "صهيونيته" وتعليقه على "الجنائية الدولية" يتسق مع دعمه لإسرائيل

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن المحكمة الجنائية الدولية وضعت نفسها في موقف العاجز وعديم الفائدة، والغرب يتحدث عن أن الجنائية الدولية هو من أجل الأفارقة وبوتين فقط، والأفارقة اشتكوا من هذا في وقت سابق، موضحا أن هناك لجنة من الخبراء المستقلين أعلنت أنها تدعم الجنائية الدولية وأنها خطوة تاريخية لضحايا الصراع.

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الجنائية الدولية لا تصدر أوامر إلا بحق الأفارقة فقط، مؤكدًا أن أمل كلوني أعلنت دعمها لقرارات الجنائية الدولية بشأن القادة الإسرائيليين، متابعًا: "نسيت أمس أن أتطرق خلال حديثي عن ردود أفعال القادة الإسرائيليين أن أتحدث عن رد جون بايدن الصهيوني من غير ما يكون يهودي"، والذي صرح بأن قرار مدعي الجنائية الدولية شائن ولا يجب المساواة بين الموقف الإسرائيلي وموقف حركة حماس.

وأشار إلى أنه لا يجب أن نساوي بين هجوم استمر ساعات بحرب إبادة جماعية استمرت لـ8 شهور ومستمرة حتى الآن، ولا نساوي هجوم نتيجته عشرات الضحايا بحرب كانت سببًا في آلاف الضحايا، ولا يجب أن نساوى بين ضحايا تم دفنهم في مقابر عائلتهم وضحايا ادفنوا في مقابر جماعية ولم يتم احترام حرمة موتهم وتم نهش قبورهم.

وتابع: تصريحات بايدن تجعلنا نتأكد بأنه يفتش عن صهيونيته وكلام بايدن متفق مع موقفه، والذي يؤكد أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت ومستمر والتنسيق مع إسرائيل للقضاء على حماس واعتقال السنوار، مؤكدًا أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يردد تصريحات ضرورة وقف إطلاق النار دون أي جهود حقيقية لتطبيقه، متابعًا: "كريم خان مدعي عام الجنائية الدولية أصدر بيان محكمة العدل الدولية بما لا يخالف شرع أمريكا".