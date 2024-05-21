أسامة كمال: الإدارة الأمريكية تنتحر سياسيًا.. وبايدن فرصته ضعيفة بالانتخابات

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه لحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، إن تصريحات جون كيربي بشأن الفارق بين حربي روسيا وأوكرانيا هي محض "صفاقة".

وأضاف "كمال"، أن الإدارة الأمريكية تنتحر سياسيًا، وموقفهم يشير إلى احتمالية ظهور مرشح ديمواقراطي جديد، مؤكدًا أن حرب غزة كشفتهم على حقيقتهم أمام شعبهم.

ونوّه، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرصته في الفوز ضعيفة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا أنه صعب يبدأ الحكم في عم الـ 82 عاما، وبهذه الحالة الصحية.