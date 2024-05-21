مراسل القاهرة الإخبارية: المناطق الغربية الجنوبية لرفح الفلسطينية تتعرض لقصف عنيف

قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، إنه منذ قليل شهدت المناطق الغربية الجنوبية لرفح الفلسطينية، عددًا من القذائف، بالإضافة إلى عدد من الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

ونوه "عماد"، بأن القطاع يعاني بشكل كبير بسبب إغلاق معبر رفح، بسبب نقص المواد الغذائية والطبية، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا.

وأشار، إلى أن الوضع على جميع الأصعدة كارثي ويتفاقم يومًا بعد يوم، مؤكدًا أنه بسبب القصف الإسرائيلي تصاعد الدخان الكثيف، والذي تم رصده من أمام المعبر، وهذا يدل على الشراسة التي يتعامل بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمواطنين في رفح الفلسطينية.

وتابع، أن المنظمات الأممية حذرت من سوء الوضع في القطاع وانتشار المجاعة والأوبئة بسبب نقص الإمدادات الطبية والغذائية، فضلًا عن توقف القطاع الطبي بشكل شبه كامل.